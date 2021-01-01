У Луцьку заступив на бойове чергування зенітно-ракетний дивізіон

Зенітно-ракетний дивізіон військової частини А4623 Повітряного командування «Захід» заступив на бойове чергування у Луцьку.Так, 19 березня, відбулися урочисті заходи на території Луцького військового аеродрому з нагоди початку чергування дивізіону, йдеться на сайті Волинської ОДА.Заступник голови облдержадміністраціїпривітав воїнів-ракетників з визначною подією та від імені голови ОДАпобажав військовому колективу успіхів у виконанні нелегкого, але почесного обов’язку зміцнення обороноздатності незалежної України шляхом надійного захисту її повітряного простору.«Нас надихає та надає упевненості рішення військового керівництва про розташування на території обласного центру зенітного ракетного дивізіону, – сказав Анатолій Костик. – Зенітний ракетний полк має славну історію та бойовий шлях, тому, ми впевнені, що особовий склад в ході виконання завдань на волинській землі з честю дотримається військової присяги, продемонструє витримку, уміло застосує бойовий потенціал військової техніки і озброєння та буде взірцем самовідданого служіння Батьківщині».До слова, 540-й зенітний ракетний Львівський полк імені Івана Виговського (540 ЗРП, в/ч А4623) – формування зенітних ракетних військ у складі Повітряних сил України. Структурно належить до Повітряного командування «Захід». Завдання частини – охорона повітряного простору північно-західних кордонів України.