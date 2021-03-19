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В Україні не скасували переведення годинників на літній час

В Україні не скасували переведення годинників на літній час
У Верховній Раді не змогли скасувати переведення годинників на літній час.

Про це пише Українська правда.

Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

В другому читанні законопроєкт 4201 підтримали лише 212 нардепів з 226 необхідних.

Законопроєкт, зокрема, передбачав скасування сезонного переведення годинників, яке двічі на рік відбувається в Україні.

Так в Україні назавжди встановився б другий годинний поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA)+2. Так званий «зимовий час».

Наступне переведення годинників на літній час (на одну годину вперед) повинне відбутися 28 березня.

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Теги: Україна, літній час, переведення годинників, законопроєкт, Верховна Рада
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Коментарі 1
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Україні більше підходить літній час (+3)!!! На зимовому часі (+2) 22 червня на сході України сонце буде сходити в 3:35, а заходитиме в 19:29 !!! 31 серпня захід буде взагалі в 18:20!!! Непогане літо таке ))))
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