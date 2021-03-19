В Україні не скасували переведення годинників на літній час





Про це



Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.



В другому читанні законопроєкт 4201 підтримали лише 212 нардепів з 226 необхідних.



Законопроєкт, зокрема, передбачав скасування сезонного переведення годинників, яке двічі на рік відбувається в Україні.



Так в Україні назавжди встановився б другий годинний поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA)+2. Так званий «зимовий час».



Наступне переведення годинників на літній час (на одну годину вперед) повинне відбутися 28 березня.

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