Поблизу луцького парку затопило баскетбольний майданчик: що кажуть у міськраді





Як розповів Володимир Захожий, в міськраді планують облаштувати на території системи водовідведення.



В департаменті сім'ї, молоді та спорту кажуть: підрядники, які зводили майданчик для баскетболу, дали п'ять років гарантії на поліуретанове покриття, яке нині затоплене. Чи воно не пошкоджене, обстежуватимуть вже після відкачування води. Якщо ж поліуретан не витримає підтоплення підрядник буде самостійно усувати проблему.



Щоб майданчик не затоплювало й далі, планують зробити на території два колодязі з водовідведення.



"Від них буде зроблений прокоп під дорогою, відведення її в парк на інший бік, тобто, на протилежний бік дороги від майданчика", – каже Володимир Захожий.



Нагадаємо, загальноміський баскетбольний майданчик відкрили в липні 2020. Усі роботи з її облаштування обійшлися міському та державному бюджету у 1,5 мільйони гривень.



Суспільне стежить за ситуацією, висновки щодо пошкодження покриття і те, чи буде їх усувати підрядник своїм коштом, - повідомлять згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Баскетбольний майданчик, який торік відкрили поблизу центрального парку Луцька, затопило. Декілька днів майданчик простояв у воді. Сьогодні, 19 березня, на місці затоплення працівники ДСНС почали відкачувати воду.Як розповів Суспільному директор департаменту сім’ї, молоді та спорту, в міськраді планують облаштувати на території системи водовідведення.В департаменті сім'ї, молоді та спорту кажуть: підрядники, які зводили майданчик для баскетболу, дали п'ять років гарантії на поліуретанове покриття, яке нині затоплене. Чи воно не пошкоджене, обстежуватимуть вже після відкачування води. Якщо ж поліуретан не витримає підтоплення підрядник буде самостійно усувати проблему.Щоб майданчик не затоплювало й далі, планують зробити на території два колодязі з водовідведення."Від них буде зроблений прокоп під дорогою, відведення її в парк на інший бік, тобто, на протилежний бік дороги від майданчика", – каже Володимир Захожий.Нагадаємо, загальноміський баскетбольний майданчик відкрили в липні 2020. Усі роботи з її облаштування обійшлися міському та державному бюджету у 1,5 мільйони гривень.Суспільне стежить за ситуацією, висновки щодо пошкодження покриття і те, чи буде їх усувати підрядник своїм коштом, - повідомлять згодом.

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