вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу луцького парку затопило баскетбольний майданчик: що кажуть у міськраді

Поблизу луцького парку затопило баскетбольний майданчик: що кажуть у міськраді
Баскетбольний майданчик, який торік відкрили поблизу центрального парку Луцька, затопило. Декілька днів майданчик простояв у воді. Сьогодні, 19 березня, на місці затоплення працівники ДСНС почали відкачувати воду.

Як розповів Суспільному директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимир Захожий, в міськраді планують облаштувати на території системи водовідведення.

В департаменті сім'ї, молоді та спорту кажуть: підрядники, які зводили майданчик для баскетболу, дали п'ять років гарантії на поліуретанове покриття, яке нині затоплене. Чи воно не пошкоджене, обстежуватимуть вже після відкачування води. Якщо ж поліуретан не витримає підтоплення підрядник буде самостійно усувати проблему.

Щоб майданчик не затоплювало й далі, планують зробити на території два колодязі з водовідведення.

"Від них буде зроблений прокоп під дорогою, відведення її в парк на інший бік, тобто, на протилежний бік дороги від майданчика", – каже Володимир Захожий.

Нагадаємо, загальноміський баскетбольний майданчик відкрили в липні 2020. Усі роботи з її облаштування обійшлися міському та державному бюджету у 1,5 мільйони гривень.

Суспільне стежить за ситуацією, висновки щодо пошкодження покриття і те, чи буде їх усувати підрядник своїм коштом, - повідомлять згодом.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: затоплення, баскетбольний майданчик, центральний парк, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу луцького парку затопило баскетбольний майданчик: що кажуть у міськраді
Сьогодні, 16:44
Як купити квартиру, коли немає повної суми. ВІДЕО
Сьогодні, 16:28
У Луцькому районі чоловік вбив рідного брата
Сьогодні, 16:28
Виробники вакцин не відповідатимуть за ймовірні ризики: у Раді прийняли відповідний закон
Сьогодні, 16:26
У Луцьку заступив на бойове чергування зенітно-ракетний дивізіон
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Коли у центральному парку Луцька запрацює вбиральня Коли у центральному парку Луцька запрацює вбиральня
09 березень, 17:25
У луцькому парку стартував фестиваль снігових скульптур. ФОТО У луцькому парку стартував фестиваль снігових скульптур. ФОТО
20 лютий, 16:00
У центральному парку Луцька автохами паркуються на траві У центральному парку Луцька автохами паркуються на траві
25 серпень, 2020, 17:05
У центральному парку Луцька встановили відеокамери У центральному парку Луцька встановили відеокамери
21 серпень, 2020, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу луцького парку затопило баскетбольний майданчик: що кажуть у міськраді
Сьогодні, 16:44
 0
У Луцькому районі чоловік вбив рідного брата
Сьогодні, 16:28
 0
Як купити квартиру, коли немає повної суми. ВІДЕО
Сьогодні, 16:28
 0
Виробники вакцин не відповідатимуть за ймовірні ризики: у Раді прийняли відповідний закон
Сьогодні, 16:26
 0
У Луцьку заступив на бойове чергування зенітно-ракетний дивізіон
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8