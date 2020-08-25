Поблизу луцького парку затопило баскетбольний майданчик: що кажуть у міськраді
Сьогодні, 16:44
Баскетбольний майданчик, який торік відкрили поблизу центрального парку Луцька, затопило. Декілька днів майданчик простояв у воді. Сьогодні, 19 березня, на місці затоплення працівники ДСНС почали відкачувати воду.
Як розповів Суспільному директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимир Захожий, в міськраді планують облаштувати на території системи водовідведення.
В департаменті сім'ї, молоді та спорту кажуть: підрядники, які зводили майданчик для баскетболу, дали п'ять років гарантії на поліуретанове покриття, яке нині затоплене. Чи воно не пошкоджене, обстежуватимуть вже після відкачування води. Якщо ж поліуретан не витримає підтоплення підрядник буде самостійно усувати проблему.
Щоб майданчик не затоплювало й далі, планують зробити на території два колодязі з водовідведення.
"Від них буде зроблений прокоп під дорогою, відведення її в парк на інший бік, тобто, на протилежний бік дороги від майданчика", – каже Володимир Захожий.
Нагадаємо, загальноміський баскетбольний майданчик відкрили в липні 2020. Усі роботи з її облаштування обійшлися міському та державному бюджету у 1,5 мільйони гривень.
Суспільне стежить за ситуацією, висновки щодо пошкодження покриття і те, чи буде їх усувати підрядник своїм коштом, - повідомлять згодом.
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Як розповів Суспільному директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимир Захожий, в міськраді планують облаштувати на території системи водовідведення.
В департаменті сім'ї, молоді та спорту кажуть: підрядники, які зводили майданчик для баскетболу, дали п'ять років гарантії на поліуретанове покриття, яке нині затоплене. Чи воно не пошкоджене, обстежуватимуть вже після відкачування води. Якщо ж поліуретан не витримає підтоплення підрядник буде самостійно усувати проблему.
Щоб майданчик не затоплювало й далі, планують зробити на території два колодязі з водовідведення.
"Від них буде зроблений прокоп під дорогою, відведення її в парк на інший бік, тобто, на протилежний бік дороги від майданчика", – каже Володимир Захожий.
Нагадаємо, загальноміський баскетбольний майданчик відкрили в липні 2020. Усі роботи з її облаштування обійшлися міському та державному бюджету у 1,5 мільйони гривень.
Суспільне стежить за ситуацією, висновки щодо пошкодження покриття і те, чи буде їх усувати підрядник своїм коштом, - повідомлять згодом.
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