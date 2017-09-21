Як купити квартиру, коли немає повної суми. ВІДЕО
Сьогодні, 16:28
Як купити квартиру волинянам, якщо немає повної суми? Яким варіантом краще скористатися: розтермінуванням від забудовника чи новою іпотечною програмою?
Про це - у розмові з експертами в ефірі «12 каналу».
Тему купівлі власного житла обговорювали: директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, ріелтор Ростислав Ганейчук та регіональна директорка АТ «Кредобанк» Катерина Фурманюк.
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Про це - у розмові з експертами в ефірі «12 каналу».
Тему купівлі власного житла обговорювали: директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, ріелтор Ростислав Ганейчук та регіональна директорка АТ «Кредобанк» Катерина Фурманюк.
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