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Як купити квартиру, коли немає повної суми. ВІДЕО

Як купити квартиру, коли немає повної суми. ВІДЕО
Як купити квартиру волинянам, якщо немає повної суми? Яким варіантом краще скористатися: розтермінуванням від забудовника чи новою іпотечною програмою?

Про це - у розмові з експертами в ефірі «12 каналу».

Тему купівлі власного житла обговорювали: директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, ріелтор Ростислав Ганейчук та регіональна директорка АТ «Кредобанк» Катерина Фурманюк.


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Теги: купити квартиру, розтермін
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