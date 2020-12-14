Як волинянам купити квартиру, коли немає повної суми. ВІДЕО





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Тему купівлі власного житла обговорювали: директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, ріелтор Ростислав Ганейчук та регіональна директорка АТ «Кредобанк» Катерина Фурманюк.









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