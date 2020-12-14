Як волинянам купити квартиру, коли немає повної суми. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Як купити квартиру волинянам, якщо немає повної суми? Яким варіантом краще скористатися: розтермінуванням від забудовника чи новою іпотечною програмою?
Про це говорили з експертами в ефірі «12 каналу».
Тему купівлі власного житла обговорювали: директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, ріелтор Ростислав Ганейчук та регіональна директорка АТ «Кредобанк» Катерина Фурманюк.
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Про це говорили з експертами в ефірі «12 каналу».
Тему купівлі власного житла обговорювали: директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, ріелтор Ростислав Ганейчук та регіональна директорка АТ «Кредобанк» Катерина Фурманюк.
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Коментарі 1
Ви краще скажіть як купити квартиру коли нема і швидше за все не буде потрібної суми
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