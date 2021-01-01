7 речей, які варто знати про розподіл газу





Чому я сплачую за минулий рік? Я вже заплатив!



Від початку 2020 року НКРЕКП змінила механізм оплати послуги з розподілу (доставки) природного газу. Це відбулося через реформуванням ринку газу в Україні.



Держрегулятор вніс зміни до Кодексу газорозподільних систем та в Типовий договір на розподіл природного газу. Відтоді «річна замовлена потужність» споживача на розрахунковий календарний рік визначається на основі фактичного обсягу споживання природного газу за газовий рік. Тобто для всіх побутових споживачів тепер автоматично замовляється річна потужність з доставки газу на рівні їхніх реальних потреб.



Плата за доставку газу для кожного споживача залежить від обсягів споживання в попередньому році. Наприклад, якщо за попередні 12 місяців ви спожили 120 куб. м. газу, то цього року щомісяця сплачуватимете лише вартість доставки 10 куб. м. Тобто плата за доставку газу – це 12 рівних частин упродовж року.



Цей принцип оплати зручний для споживачів з автономним опаленням: найбільше газу вони споживають узимку, тож плата за доставку газу рівними частинами щомісяця зменшує навантаження на сімейний бюджет.



Для споживачів, які користуються газовою плитою і, можливо, водонагрівачем, мало що змінилося. Але вони знають на рік наперед фіксовану вартість доставки газу і можуть сплатити за послугу за кілька місяців наперед. Це дозволяє заощадити на комісії банків.



Чому я не можу сплачувати за поточні обсяги споживання?



У новій ринковій моделі кожен споживач платить не за обсяги споживання, а за користування потужністю. У Кодексі газорозподільних систем вказано, що оператор газорозподільних мереж «надає клієнту послугу із забезпечення цілодобового доступу до потужності мереж для можливості споживання ним відповідних об'ємів природного газу».



Нова тарифна модель плати за розподіл (доставку) газу повністю відповідає європейській практиці та міжнародним зобов'язанням України. Споживачі сплачують саме за замовлену потужність, тому що кожна газорозподільна компанія – оператор ГРМ – має забезпечити і підтримувати замовлену потужність у системі, незалежно від того, скільки газу використовують люди. Адже навіть коли споживачі не користуються газом, оператори ГРМ тримають його в системі під певним тиском, щоб він був доступним споживачам будь-якої миті. Саме на ці роботи і йде плата за розподіл (доставку) газу, рівень якої визначається тарифом на розподіл для кожного оператора ГРМ.



Розмір плати за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально – на основі обсягів його фактичного споживання в попередньому газовому році. Якщо в поточному році ви зменшуєте обсяг споживання, застосовуєте енергозберігаючі технології, то в наступному році платитимете менше. Таким чином, тарифна модель плати за розподіл (доставку) газу містить прозорі умови розрахунків і стимули для споживачів економити та встановлювати енергоефективне обладнання.



Що таке тариф на розподіл газу?



«Волиньгаз» надає своїм клієнтам послугу з розподілу (доставки) природного газу розподільними газопроводами. Більша частина коштів, що надходять у вигляді плати за цю ліцензовану послугу, витрачається на виробничу діяльність та оплату праці фахівців, які щодня підтримують надійну роботу газових мереж. Також за ці кошти фінансуються всі необхідні роботи з обліку газу та всі напрями роботи із споживачами.



Крім того, газорозподільна компанія інвестує у реконструкцію та модернізацію газових мереж і встановлення лічильників газу для побутових споживачів. Частина коштів спрямовується на придбання технологічного газу, необхідного для транспортування блакитного палива до споживачів під відповідним тиском.



Таким чином, до структури тарифу на розподіл газу входять виробничі витрати, витрати газу для транспортування палива, матеріальні витрати на організацію діяльності компанії, витрати на оплату праці та інвестиції.



Коли потрібно сплачувати за послугу з розподілу природного газу?

Оплачувати за послугу з розподілу газу потрібно до 20 числа щомісяця. Зробити це можна в онлайн-сервісах 104.ua: мобільних додатках 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone, чат-ботах 7104ua у месенджері Viber та Telegram, Особистому кабінет на сайті 104.ua або веб-банкінгу.



Що таке мінімальна плата за розподіл (доставку) газу?



Із початку 2021 року НКРЕКП встановила платіж для тих, хто використовував газ мінімально. Він розрахований регулятором на основі чинних норм споживання газу, встановлених Міненерго. Наприклад, якщо клієнт користується тільки газовою плитою і спожив за минулий газовий рік 15 куб. м. газу, його замовлена потужність встановлена регулятором на рівні 39 куб. м. на рік. Тобто впродовж року він повинен сплатити за доставку 39 куб. м. газу.

Для клієнтів з газовою плитою і колонкою мінімальна замовлена потужність становитиме 126 куб. м. газу. Якщо домогосподарство спожило менше 100 куб. м. газу в газовий рік, воно заплатить за доставку 126 куб. м. протягом року.



Як самостійно розрахувати вартість доставки газу?



Щоб

До речі, систему нарахування плати за розподіл газу рівними частинами впродовж року було створено в інтересах споживачів: це дає змогу зменшити фінансове навантаження в осінньо-зимовий період.



Нові тарифні умови прозорі та вигідні кожному: є і стимул економити енергоносій, і можливість прогнозовано сплачувати за розподіл газу протягом року – рівними частинами щомісяця або всю річну суму одним платежем.



Як відбувається доставка газу до волинян?



Щоб газ надійно надходив до домівок волинян, фахівці газорозподільної компанії «Волиньгаз» повинні постійно підтримувати стабільний тиск у мережах.



У магістральних трубопроводах газ перебуває під високим тиском. Перш ніж потрапити до споживача, він понижується – спочатку до середнього тиску, а потім до низького. Газове обладнання споживачів працює з газом низького тиску. Аби газ не втрачався при його транспортуванні до осель, організацій та підприємств, працівники «Волиньгаз» регулюють тиск у газогонах, проводять технічне обслуговування мереж та підтримують у робочому стані десятки тисяч одиниць обладнання.



Тиск у газових мережах змінюється залежно від сезону та обсягів споживання різними категоріями споживачів. Від точності гідравлічного розрахунку, який виконують фахівці, залежить, чи буде тиск газу достатнім для безперебійної роботи всіх газових приладів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже понад рік волиняни отримують окрему платіжку за доставку газу. Проте є чимало питань, які досі турбують споживачів: чому потрібно сплачувати за послугу з розподілу, як нараховується платіж, що таке мінімальна плата за розподіл? Відповіді на ці питання – у матеріалі.Від початку 2020 року НКРЕКП змінила механізм оплати послуги з розподілу (доставки) природного газу. Це відбулося через реформуванням ринку газу в Україні.Держрегулятор вніс зміни до Кодексу газорозподільних систем та в Типовий договір на розподіл природного газу. Відтоді «річна замовлена потужність» споживача на розрахунковий календарний рік визначається на основі фактичного обсягу споживання природного газу за газовий рік. Тобто для всіх побутових споживачів тепер автоматично замовляється річна потужність з доставки газу на рівні їхніх реальних потреб.Плата за доставку газу для кожного споживача залежить від обсягів споживання в попередньому році. Наприклад, якщо за попередні 12 місяців ви спожили 120 куб. м. газу, то цього року щомісяця сплачуватимете лише вартість доставки 10 куб. м. Тобто плата за доставку газу – це 12 рівних частин упродовж року.Цей принцип оплати зручний для споживачів з автономним опаленням: найбільше газу вони споживають узимку, тож плата за доставку газу рівними частинами щомісяця зменшує навантаження на сімейний бюджет.Для споживачів, які користуються газовою плитою і, можливо, водонагрівачем, мало що змінилося. Але вони знають на рік наперед фіксовану вартість доставки газу і можуть сплатити за послугу за кілька місяців наперед. Це дозволяє заощадити на комісії банків.У новій ринковій моделі кожен споживач платить не за обсяги споживання, а за користування потужністю. У Кодексі газорозподільних систем вказано, що оператор газорозподільних мереж «надає клієнту послугу із забезпечення цілодобового доступу до потужності мереж для можливості споживання ним відповідних об'ємів природного газу».Нова тарифна модель плати за розподіл (доставку) газу повністю відповідає європейській практиці та міжнародним зобов'язанням України. Споживачі сплачують саме за замовлену потужність, тому що кожна газорозподільна компанія – оператор ГРМ – має забезпечити і підтримувати замовлену потужність у системі, незалежно від того, скільки газу використовують люди. Адже навіть коли споживачі не користуються газом, оператори ГРМ тримають його в системі під певним тиском, щоб він був доступним споживачам будь-якої миті. Саме на ці роботи і йде плата за розподіл (доставку) газу, рівень якої визначається тарифом на розподіл для кожного оператора ГРМ.Розмір плати за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально – на основі обсягів його фактичного споживання в попередньому газовому році. Якщо в поточному році ви зменшуєте обсяг споживання, застосовуєте енергозберігаючі технології, то в наступному році платитимете менше. Таким чином, тарифна модель плати за розподіл (доставку) газу містить прозорі умови розрахунків і стимули для споживачів економити та встановлювати енергоефективне обладнання.«Волиньгаз» надає своїм клієнтам послугу з розподілу (доставки) природного газу розподільними газопроводами. Більша частина коштів, що надходять у вигляді плати за цю ліцензовану послугу, витрачається на виробничу діяльність та оплату праці фахівців, які щодня підтримують надійну роботу газових мереж. Також за ці кошти фінансуються всі необхідні роботи з обліку газу та всі напрями роботи із споживачами.Крім того, газорозподільна компанія інвестує у реконструкцію та модернізацію газових мереж і встановлення лічильників газу для побутових споживачів. Частина коштів спрямовується на придбання технологічного газу, необхідного для транспортування блакитного палива до споживачів під відповідним тиском.Таким чином, до структури тарифу на розподіл газу входять виробничі витрати, витрати газу для транспортування палива, матеріальні витрати на організацію діяльності компанії, витрати на оплату праці та інвестиції.Коли потрібно сплачувати за послугу з розподілу природного газу?Оплачувати за послугу з розподілу газу потрібно до 20 числа щомісяця. Зробити це можна в онлайн-сервісах 104.ua: мобільних додатках 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone, чат-ботах 7104ua у месенджері Viber та Telegram, Особистому кабінет на сайті 104.ua або веб-банкінгу.Із початку 2021 року НКРЕКП встановила платіж для тих, хто використовував газ мінімально. Він розрахований регулятором на основі чинних норм споживання газу, встановлених Міненерго. Наприклад, якщо клієнт користується тільки газовою плитою і спожив за минулий газовий рік 15 куб. м. газу, його замовлена потужність встановлена регулятором на рівні 39 куб. м. на рік. Тобто впродовж року він повинен сплатити за доставку 39 куб. м. газу.Для клієнтів з газовою плитою і колонкою мінімальна замовлена потужність становитиме 126 куб. м. газу. Якщо домогосподарство спожило менше 100 куб. м. газу в газовий рік, воно заплатить за доставку 126 куб. м. протягом року.Щоб самостійно розрахувати вартість доставки газу, кожен споживач має помножити свій обсяг споживання енергоносія у минулому газовому році на тариф своєї газорозподільної компанії. Далі потрібно поділити отриману суму на 12 рівних платежів, це і буде розмір щомісячної плати за доставку газу.До речі, систему нарахування плати за розподіл газу рівними частинами впродовж року було створено в інтересах споживачів: це дає змогу зменшити фінансове навантаження в осінньо-зимовий період.Нові тарифні умови прозорі та вигідні кожному: є і стимул економити енергоносій, і можливість прогнозовано сплачувати за розподіл газу протягом року – рівними частинами щомісяця або всю річну суму одним платежем.Щоб газ надійно надходив до домівок волинян, фахівці газорозподільної компанії «Волиньгаз» повинні постійно підтримувати стабільний тиск у мережах.У магістральних трубопроводах газ перебуває під високим тиском. Перш ніж потрапити до споживача, він понижується – спочатку до середнього тиску, а потім до низького. Газове обладнання споживачів працює з газом низького тиску. Аби газ не втрачався при його транспортуванні до осель, організацій та підприємств, працівники «Волиньгаз» регулюють тиск у газогонах, проводять технічне обслуговування мереж та підтримують у робочому стані десятки тисяч одиниць обладнання.Тиск у газових мережах змінюється залежно від сезону та обсягів споживання різними категоріями споживачів. Від точності гідравлічного розрахунку, який виконують фахівці, залежить, чи буде тиск газу достатнім для безперебійної роботи всіх газових приладів.

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