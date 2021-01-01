Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 20 березня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночi без істотних опадiв, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночi без істотних опадiв, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночi без істотних опадiв, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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