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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 березня
У Волинській області завтра, 20 березня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночi без істотних опадiв, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночi без істотних опадiв, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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