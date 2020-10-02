вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті школярі йдуть на дистанційне навчання

У волинському місті школярі йдуть на дистанційне навчання
Через невтішну ситуацію з СOVID-19 у Нововолинську учні 5-11 класів з понеділка, 22 березня, переходять на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Так, учні початкових класів шкіл Нововолинська йдуть на канікули, а середня та старша школа - на дистанційне навчання.

Сільські школи і всі садочки громади поки працюють без зміни.

"Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень", - звернувся міський голова до жителів міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, коронавірус, школи, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині оштрафували горе-батька двох дітей, який не сплачував аліменти
Сьогодні, 19:25
У волинському місті школярі йдуть на дистанційне навчання
Сьогодні, 19:12
На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО
Сьогодні, 18:40
На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Volkswagen
Сьогодні, 18:28
На Волині нарахували 16 мільйонерів
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
Через велику кількість хворих на коронавірус 5 шкіл та 1 дитсадок у місті на Волині припинили роботу Через велику кількість хворих на коронавірус 5 шкіл та 1 дитсадок у місті на Волині припинили роботу
02 жовтень, 2020, 14:47
На Волині зросла кількість хворих на коронавірус серед учнів та вчителів На Волині зросла кількість хворих на коронавірус серед учнів та вчителів
04 березень, 13:28
У місті на Волині дитсадок закрили на карантин через коронавірус У місті на Волині дитсадок закрили на карантин через коронавірус
23 лютий, 15:23
На Волині майже 40 тисяч учнів – на дистанційному навчанні На Волині майже 40 тисяч учнів – на дистанційному навчанні
06 листопад, 2020, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині оштрафували горе-батька двох дітей, який не сплачував аліменти
Сьогодні, 19:25
 0
У волинському місті школярі йдуть на дистанційне навчання
Сьогодні, 19:12
 0
На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Volkswagen
Сьогодні, 18:28
 0
На Волині нарахували 16 мільйонерів
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8