У волинському місті школярі йдуть на дистанційне навчання
Сьогодні, 19:12
Через невтішну ситуацію з СOVID-19 у Нововолинську учні 5-11 класів з понеділка, 22 березня, переходять на дистанційну форму навчання.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Так, учні початкових класів шкіл Нововолинська йдуть на канікули, а середня та старша школа - на дистанційне навчання.
Сільські школи і всі садочки громади поки працюють без зміни.
"Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень", - звернувся міський голова до жителів міста.
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Так, учні початкових класів шкіл Нововолинська йдуть на канікули, а середня та старша школа - на дистанційне навчання.
Сільські школи і всі садочки громади поки працюють без зміни.
"Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень", - звернувся міський голова до жителів міста.
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