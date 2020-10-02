У волинському місті школярі йдуть на дистанційне навчання





Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Так, учні початкових класів шкіл Нововолинська йдуть на канікули, а середня та старша школа - на дистанційне навчання.



Сільські школи і всі садочки громади поки працюють без зміни.



"Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень", - звернувся міський голова до жителів міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через невтішну ситуацію з СOVID-19 у Нововолинську учні 5-11 класів з понеділка, 22 березня, переходять на дистанційну форму навчання.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський головаТак, учні початкових класів шкіл Нововолинська йдуть на канікули, а середня та старша школа - на дистанційне навчання.Сільські школи і всі садочки громади поки працюють без зміни."Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень", - звернувся міський голова до жителів міста.

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