На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Volkswagen

Сьогодні, 19 березня, вдень на проспекті Перемоги у Луцьку трапилась ДТП за участю двох легкових автомобілів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Зіткнулися автомобілі Audi A4 та Volkswagen Golf.Патрульні встановили, що водій автомобіля Audi A4 під час перестроювання не надав дорогу транспортному засобу Volkswagen Golf, що рухався в попутному напрямку по тій смузі, на яку він мав намір перестроїтися.Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, травмованих немає.На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП, та вилучили посвідчення водія.