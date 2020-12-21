На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Протиправну діяльність двох головних державних ревізорів-інспекторів обласних управлінь фіскальної та податкової служб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.
Обох інспекторів затримали сьогодні, 19 березня, під час одержання коштів, повідомляє Національна поліція України.
10 тисяч гривень неправомірної вигоди вимагали зловмисники з підприємця за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення під час проведення перевірки.
Вирішують питання про затримання фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, оголошення підозр та обрання запобіжного заходу.
Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.
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Обох інспекторів затримали сьогодні, 19 березня, під час одержання коштів, повідомляє Національна поліція України.
10 тисяч гривень неправомірної вигоди вимагали зловмисники з підприємця за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення під час проведення перевірки.
Вирішують питання про затримання фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, оголошення підозр та обрання запобіжного заходу.
Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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