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На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО

На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО
Протиправну діяльність двох головних державних ревізорів-інспекторів обласних управлінь фіскальної та податкової служб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Обох інспекторів затримали сьогодні, 19 березня, під час одержання коштів, повідомляє Національна поліція України.

10 тисяч гривень неправомірної вигоди вимагали зловмисники з підприємця за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення під час проведення перевірки.

Вирішують питання про затримання фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, оголошення підозр та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО
На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО




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Теги: хабар, інспектори, Волинь, поліція
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