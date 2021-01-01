«Волинь» розгромила «ВПК-Агро»

Луцька «Волинь» здобула впевнену перемогу у першому домашньому матчі 2021 року.19 березня "Волинь" на "Авангарді" приймала "ВПК-Агро" з Магдалинівки, - йдеться на офіційному сайті клубу.У складі «хрестоносців» відбулося декілька змін – зокрема, через дискваліфікацію Владислава Приймака та пошкодження Віталія Приндети у центрі оборони зіграли Іван Цюпа та Максим Войтіховський, а Олександр Мартинюк вийшов зліва у захисті, а попереду в нашої команди вийшло одразу двоє форвардів – Богдан Оринчак і Юрій Коломоєць.Уже на перших хвилинах матчу з вигідної позиції не влучив по м’ячу Богдан Оринчак, а у відповідь гості створили свою найкращу нагоду в грі: після подачі кутового з меж карної зони пробивав Тимофій Сухар, однак рикошетом від захисника м’яч просвистів над поперечиною воріт Владислава Леванідова. На 10-й хвилині гри знову не використав свою нагоду Оринчак, якому не вдалося замкнути хороший простріл Андрія Ляшенка. А у середині тайму «Хрестоносці» суттєво наростили перевагу над суперниками. Спочатку після удару з розвороту Юрія Коломойця екс-голкіпер «Волині» Денис Шеліхов лише завдяки своїй реакції зумів врятувати «ВПК-Агро» від пропущеного голу. А вже на 24-й хвилині шансів у нього не було – чудова атака «Волині» завершилася прострілом Мартинюка, який головою з декількох метрів замкнув Оринчак – 1:0! До завершення тайму волиняни створили ще декілька хороших нагод, найкраща з яких була у Коломойця – Юрій несподівано для голкіпера здорово «піймав» м’яч ударом з льоту, однак «кулястий» полетів прямісінько у бокову стійку біля «дев’ятки». На перерву команди пішли за мінімальної переваги «Волині».У другому таймі тиск підопічних Василя Сачка на ворота гостей тільки посилився. Ціла низка гольових нагод була у невтомного Оринчака. Спочатку він ледь не закинув м’яч Шеліхову за комірець, однак влучив у поперечину воріт «ВПК-Агро», потім після навісної передачі з лівого флангу Богдан лише трохи не влучив у дальній кут ударом головою, а ще за хвилину – знову влучив у каркас воріт, розстрілюючи ворота з близької відстані! На 56-й хвилині гості знову завдячували Шеліхову за те, що врятував ворота після удару Мартинюка та добивання Оринчака. «Прорвало» волинян у середині тайму – на 71-й хвилині Мартинюк своїм перехопленням розігнав контратаку, яку його партнери розіграли як по нотах – Євген Протасов з лівого флангу викотив на Сіаваша Хагназарі, а наш іранський легіонер майже одразу після виходу на заміну розстріляв ворота гостей – 2:0.Чудовий матч у своєму виконанні Мартинюк міг довершити і забитим голом, однак його удар з-за меж штрафного майданчика Шеліхов перевів у бокову стійку. На останніх хвилинах гри волиняни не зупинялися – і це дало результат. Спочатку прорив та простріл Сіаваша у власні ворота переправив Максим Агапов – 3:0. А ще за дві хвилини волиняни заробили пенальті за гру рукою у виконанні Сухаря. У дуелі зійшлися колишні партнери по «Волині»: і якщо удар з «точки» від В’ячеслава Шарпара Шеліхов потягнув, то проти добивання від 11-го номера «Хрестоносців» не мав ніяких шансів – 4:0.Волиняни могли забивати і п’ятий гол, однак свої нагоди не використали той-таки Шарпар та Олександр Климець. Утім, і чотири голи були свідченням надупевненої перемоги «Волині» над «ВПК-Агро».Наступний поєдинок 26 березня «Волинь» проведе на виїзді проти тернопільської «Ниви».