У волинській громаді підтопило понад тисячу гектарів угідь. ВІДЕО





Через весняну повінь підтоплені пасовища, розповів Михайло Тимощук.



Жителька села Заброди Тетяна Корнелюк розповіла: у воді стоять сінокосні угіддя. У селі Якуші річка Вижівка затопила людям городи.



25 соток городу Степана Корпачко через підтоплення перетворилися на заплаву річки, у його сусіда город також затонув. Чоловік каже: плюс у цій ситуації лише в тому, що ""близько до хати підпливають лебеді" і їх вдається годувати хлібом.



Зі слів начальника регіонального офісу водних ресурсів, громаду підтоплює, бо магістральний канал "Річка Хлинище" потребує очистки та капітального ремонту. Посадовець говорить: його капітально не ремонтували понад 30 років. Якщо опади будуть прибувати і вода затримається надовго, це зашкодить і городам, і пасовищам, каже Михайло Тимощук.



На розчищення магістрального каналу потрібно 1 мільйон 250 тисяч гривень. Сільська рада готова співфінансувати роботи і вже надала гарантійне зобов’язання в межах 600 тисяч гривень.



Зі слів голови громади Миколи Калачука, на території громади є можливість вирощувати різні культури, та якщо ситуація не зміниться, в людей зникне бажання працювати. Наразі ніхто з селян за компенсацією через затоплені угіддя до сільської ради не звертався ні цього року, ні у 2020-му.



Станом на 19 березня ситуація з рівнем води на Волині стабільна і прогнозована, повідомила начальниця відділу гідрології обласного гідрометцентр Любов Жайворонок. Найбільше підтопило територію колишнього Ратнівського, а нині Ковельського району, де розташовані села Забродівської громади, каже метеорологиня.



Стир – єдина річка на Волині, де рівень води наразі зростає. За останню добу вода піднялася на 5 сантиметрів, каже Любов Жайворонок. Додає: в інших водоймах області рівень води спадає.



Нагадаємо, наприкінці лютого цього року підтопило майже 20 тисяч сільськогосподарських угідь у Любешівській територіальній громаді. У Регіональному Офісі водних ресурсів повідомляли: цього року весняну повінь очікують на території колишніх Ратнівського, Камінь-Каширського і Любешівського районів та на річці Стир поблизу Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Забродівській територіальній громаді через весняну повінь підтопленими залишилися понад 1 200 гектарів сільськогосподарських угідь.Через весняну повінь підтоплені пасовища, розповів Суспільному заступник начальника Волинського регіонального офісу водних ресурсівЖителька села Забродирозповіла: у воді стоять сінокосні угіддя. У селі Якуші річка Вижівка затопила людям городи.25 соток городучерез підтоплення перетворилися на заплаву річки, у його сусіда город також затонув. Чоловік каже: плюс у цій ситуації лише в тому, що ""близько до хати підпливають лебеді" і їх вдається годувати хлібом.Зі слів начальника регіонального офісу водних ресурсів, громаду підтоплює, бо магістральний канал "Річка Хлинище" потребує очистки та капітального ремонту. Посадовець говорить: його капітально не ремонтували понад 30 років. Якщо опади будуть прибувати і вода затримається надовго, це зашкодить і городам, і пасовищам, каже Михайло Тимощук.На розчищення магістрального каналу потрібно 1 мільйон 250 тисяч гривень. Сільська рада готова співфінансувати роботи і вже надала гарантійне зобов’язання в межах 600 тисяч гривень.Зі слів голови громади Миколи Калачука, на території громади є можливість вирощувати різні культури, та якщо ситуація не зміниться, в людей зникне бажання працювати. Наразі ніхто з селян за компенсацією через затоплені угіддя до сільської ради не звертався ні цього року, ні у 2020-му.Станом на 19 березня ситуація з рівнем води на Волині стабільна і прогнозована, повідомила начальниця відділу гідрології обласного гідрометцентр Любов Жайворонок. Найбільше підтопило територію колишнього Ратнівського, а нині Ковельського району, де розташовані села Забродівської громади, каже метеорологиня.Стир – єдина річка на Волині, де рівень води наразі зростає. За останню добу вода піднялася на 5 сантиметрів, каже Любов Жайворонок. Додає: в інших водоймах області рівень води спадає.Нагадаємо, наприкінці лютого цього року підтопило майже 20 тисяч сільськогосподарських угідь у Любешівській територіальній громаді. У Регіональному Офісі водних ресурсів повідомляли: цього року весняну повінь очікують на території колишніх Ратнівського, Камінь-Каширського і Любешівського районів та на річці Стир поблизу Луцька.

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