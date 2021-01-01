У Луцьку з'явилися ще 3 «розумні» зупинки. ФОТО
Сьогодні, 21:18
В обласному центрі Волині завершили облаштування ще трьох «розумних» зупинок
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Три «розумні» зупинки з'явилися поруч з готелем «Україна», біля «Укртелекому» та на пр. Волі, 4.
"Зупинки обладнані підсвіткою, інформаційним табло, відеокамерою, WI-FI, сітілайтом та смітниками для роздільного збору сміття.
Всього в місті буде встановлено 9 розумних зупинок та 22 інформаційних табло", - розповів міський голова.
Також Ігор Поліщук додав, що встановлення зупинок та інформаційних табло реалізовується в Луцьку за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Три «розумні» зупинки з'явилися поруч з готелем «Україна», біля «Укртелекому» та на пр. Волі, 4.
"Зупинки обладнані підсвіткою, інформаційним табло, відеокамерою, WI-FI, сітілайтом та смітниками для роздільного збору сміття.
Всього в місті буде встановлено 9 розумних зупинок та 22 інформаційних табло", - розповів міський голова.
Також Ігор Поліщук додав, що встановлення зупинок та інформаційних табло реалізовується в Луцьку за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).
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