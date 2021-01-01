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У Луцьку з'явилися ще 3 «розумні» зупинки. ФОТО

У Луцьку з'явилися ще 3 «розумні» зупинки. ФОТО
В обласному центрі Волині завершили облаштування ще трьох «розумних» зупинок

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Три «розумні» зупинки з'явилися поруч з готелем «Україна», біля «Укртелекому» та на пр. Волі, 4.

"Зупинки обладнані підсвіткою, інформаційним табло, відеокамерою, WI-FI, сітілайтом та смітниками для роздільного збору сміття.
Всього в місті буде встановлено 9 розумних зупинок та 22 інформаційних табло", - розповів міський голова.

Також Ігор Поліщук додав, що встановлення зупинок та інформаційних табло реалізовується в Луцьку за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).

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Теги: Луцьк
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