Луцьк – у ТОП-10 молодіжни міст України

Обласний центр Волині взяв участь у конкурсі "Молодіжна столиця України - 2022".Луцьк подолав перший тур та потрапив до фінальної частини, - йдеться на сторінці конкурсу.Так, наглядова рада визначила переможців першого туру. До десятки переможців крім Луцька потрапили:1. Вінниця2. Івано-Франківськ3. Маріуполь4. Миколаїв5. Одеса6. Острог7. Умань8. Хмельницький9. ЧернівціВже найближчим часом представники міст-фіналістів отримають інформацію щодо подальших етапів участі у конкурсі.Так для участі у другому турі міста мають підготувати Програму заходів “Молодіжної столиці України - 2022”.Фінал відбудеться 20 квітня 2021 року (за умови відсутності карантинних обмежень). Команди від міст-фіналістів будуть запрошені до м. Київ, де вони виступатимуть з презентаціями власного бачення розвитку молодіжної політики.Організаторами конкурсу є Міністерство молоді та спорту України, Ukrainian Institute for International Politics, National Youth Council of Ukraine - NYCUkraine за підтримки Hanns Seidel Stiftung Ukraine.