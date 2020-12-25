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Луцьк – у ТОП-10 молодіжни міст України

Луцьк – у ТОП-10 молодіжни міст України
Обласний центр Волині взяв участь у конкурсі "Молодіжна столиця України - 2022".

Луцьк подолав перший тур та потрапив до фінальної частини, - йдеться на сторінці конкурсу.

Так, наглядова рада визначила переможців першого туру. До десятки переможців крім Луцька потрапили:
1. Вінниця
2. Івано-Франківськ
3. Маріуполь
4. Миколаїв
5. Одеса
6. Острог
7. Умань
8. Хмельницький
9. Чернівці

Вже найближчим часом представники міст-фіналістів отримають інформацію щодо подальших етапів участі у конкурсі.

Так для участі у другому турі міста мають підготувати Програму заходів “Молодіжної столиці України - 2022”.

Фінал відбудеться 20 квітня 2021 року (за умови відсутності карантинних обмежень). Команди від міст-фіналістів будуть запрошені до м. Київ, де вони виступатимуть з презентаціями власного бачення розвитку молодіжної політики.

Організаторами конкурсу є Міністерство молоді та спорту України, Ukrainian Institute for International Politics, National Youth Council of Ukraine - NYCUkraine за підтримки Hanns Seidel Stiftung Ukraine.

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Теги: Луцьк, конкурс
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