Луцьк – у ТОП-10 молодіжних міст України
19 березень, 22:59
Обласний центр Волині взяв участь у конкурсі "Молодіжна столиця України - 2022".
Луцьк подолав перший тур та потрапив до фінальної частини, - йдеться на сторінці конкурсу.
Так, наглядова рада визначила переможців першого туру. До десятки переможців крім Луцька потрапили:
1. Вінниця
2. Івано-Франківськ
3. Маріуполь
4. Миколаїв
5. Одеса
6. Острог
7. Умань
8. Хмельницький
9. Чернівці
Вже найближчим часом представники міст-фіналістів отримають інформацію щодо подальших етапів участі у конкурсі.
Так для участі у другому турі міста мають підготувати Програму заходів “Молодіжної столиці України - 2022”.
Фінал відбудеться 20 квітня 2021 року (за умови відсутності карантинних обмежень). Команди від міст-фіналістів будуть запрошені до м. Київ, де вони виступатимуть з презентаціями власного бачення розвитку молодіжної політики.
Організаторами конкурсу є Міністерство молоді та спорту України, Ukrainian Institute for International Politics, National Youth Council of Ukraine - NYCUkraine за підтримки Hanns Seidel Stiftung Ukraine.
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Луцьк подолав перший тур та потрапив до фінальної частини, - йдеться на сторінці конкурсу.
Так, наглядова рада визначила переможців першого туру. До десятки переможців крім Луцька потрапили:
1. Вінниця
2. Івано-Франківськ
3. Маріуполь
4. Миколаїв
5. Одеса
6. Острог
7. Умань
8. Хмельницький
9. Чернівці
Вже найближчим часом представники міст-фіналістів отримають інформацію щодо подальших етапів участі у конкурсі.
Так для участі у другому турі міста мають підготувати Програму заходів “Молодіжної столиці України - 2022”.
Фінал відбудеться 20 квітня 2021 року (за умови відсутності карантинних обмежень). Команди від міст-фіналістів будуть запрошені до м. Київ, де вони виступатимуть з презентаціями власного бачення розвитку молодіжної політики.
Організаторами конкурсу є Міністерство молоді та спорту України, Ukrainian Institute for International Politics, National Youth Council of Ukraine - NYCUkraine за підтримки Hanns Seidel Stiftung Ukraine.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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