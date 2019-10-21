Волиняни – серед призерів чемпіонату України з тхеквондо
Сьогодні, 08:35
Волинській спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України серед юнаків з пумсе тхеквондо (ВТФ) класу А, Б, С.
Змагання відбулися у Харкові протягом 14 і 15 березня, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У змагання взяли участь спортсмени Волинської області, які на змаганнях показали чудові результати, здобувши низку нагород.
Зокрема, у чемпіонаті України з пумсе тхеквондо (ВТФ) нагороди нагороди здобули:
3 місце – Мицюк Маргарита у класі С традиційні особисті серед дівчат молодші юнаки;
2 місце – Костючко Данієль у класі С традиційні особисті хлопці молодші юнаки;
3 місце – Мицюк Маргарита та Костючко Данієль у класі С традиційні пари молодші юнаки;
3 місце – Каширець Ольга у класі С традиційні особисті дівчата кадети;
3 місце – Сергієнко Артем у класі С традиційні особисті хлопці кадети.
3 місце – Мицюк Давид та Сивак Мирослава у класі Б традиційні пари юніори;
3 місце – Рожко Михайло у класі А традиційні особисті чоловіки до 30 років;
2 місце – Мицюк Ярослав у класі А традиційні особисті чоловіки до 40 років.
1 місце – Мицюк Ярослав та Мицюк Оксана у класі А традиційні пари дорослі до 40 років;
3 місце – Прихода Маргарита, Саух Дар’я, Гурняк Софія у класі А традиційні команди жінки дорослі до 30 років.
У чемпіонаті України серед юнаків з тхеквондо (ВТФ) перемоги вибороли:
3 місце – Шляхтич Макар у ваговій категорії 22 кг серед молодших хлопців юнаків;
3 місце – Саух Дар’я серед дівчат дорослих юнаків у ваговій категорії 53 кг.
Усі переможці є вихованцями СК «Білий лев», тренують спортсменів Мицюк Ярослав та Мицюк Оксана.
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Змагання відбулися у Харкові протягом 14 і 15 березня, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У змагання взяли участь спортсмени Волинської області, які на змаганнях показали чудові результати, здобувши низку нагород.
Зокрема, у чемпіонаті України з пумсе тхеквондо (ВТФ) нагороди нагороди здобули:
3 місце – Мицюк Маргарита у класі С традиційні особисті серед дівчат молодші юнаки;
2 місце – Костючко Данієль у класі С традиційні особисті хлопці молодші юнаки;
3 місце – Мицюк Маргарита та Костючко Данієль у класі С традиційні пари молодші юнаки;
3 місце – Каширець Ольга у класі С традиційні особисті дівчата кадети;
3 місце – Сергієнко Артем у класі С традиційні особисті хлопці кадети.
3 місце – Мицюк Давид та Сивак Мирослава у класі Б традиційні пари юніори;
3 місце – Рожко Михайло у класі А традиційні особисті чоловіки до 30 років;
2 місце – Мицюк Ярослав у класі А традиційні особисті чоловіки до 40 років.
1 місце – Мицюк Ярослав та Мицюк Оксана у класі А традиційні пари дорослі до 40 років;
3 місце – Прихода Маргарита, Саух Дар’я, Гурняк Софія у класі А традиційні команди жінки дорослі до 30 років.
У чемпіонаті України серед юнаків з тхеквондо (ВТФ) перемоги вибороли:
3 місце – Шляхтич Макар у ваговій категорії 22 кг серед молодших хлопців юнаків;
3 місце – Саух Дар’я серед дівчат дорослих юнаків у ваговій категорії 53 кг.
Усі переможці є вихованцями СК «Білий лев», тренують спортсменів Мицюк Ярослав та Мицюк Оксана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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