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Волиняни – серед призерів чемпіонату України з тхеквондо

Волиняни – серед призерів чемпіонату України з тхеквондо
Волинській спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України серед юнаків з пумсе тхеквондо (ВТФ) класу А, Б, С.

Змагання відбулися у Харкові протягом 14 і 15 березня, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У змагання взяли участь спортсмени Волинської області, які на змаганнях показали чудові результати, здобувши низку нагород.

Зокрема, у чемпіонаті України з пумсе тхеквондо (ВТФ) нагороди нагороди здобули:

3 місце – Мицюк Маргарита у класі С традиційні особисті серед дівчат молодші юнаки;

2 місце – Костючко Данієль у класі С традиційні особисті хлопці молодші юнаки;

3 місце – Мицюк Маргарита та Костючко Данієль у класі С традиційні пари молодші юнаки;

3 місце – Каширець Ольга у класі С традиційні особисті дівчата кадети;

3 місце – Сергієнко Артем у класі С традиційні особисті хлопці кадети.

3 місце – Мицюк Давид та Сивак Мирослава у класі Б традиційні пари юніори;

3 місце – Рожко Михайло у класі А традиційні особисті чоловіки до 30 років;

2 місце – Мицюк Ярослав у класі А традиційні особисті чоловіки до 40 років.

1 місце – Мицюк Ярослав та Мицюк Оксана у класі А традиційні пари дорослі до 40 років;

3 місце – Прихода Маргарита, Саух Дар’я, Гурняк Софія у класі А традиційні команди жінки дорослі до 30 років.

У чемпіонаті України серед юнаків з тхеквондо (ВТФ) перемоги вибороли:

3 місце – Шляхтич Макар у ваговій категорії 22 кг серед молодших хлопців юнаків;

3 місце – Саух Дар’я серед дівчат дорослих юнаків у ваговій категорії 53 кг.

Усі переможці є вихованцями СК «Білий лев», тренують спортсменів Мицюк Ярослав та Мицюк Оксана.

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Теги: Волинь, спорт, тхеквондо
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