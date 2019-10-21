Волиняни – серед призерів чемпіонату України з тхеквондо

Волинській спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України серед юнаків з пумсе тхеквондо (ВТФ) класу А, Б, С.Змагання відбулися у Харкові протягом 14 і 15 березня, - йдеться на сайті управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У змагання взяли участь спортсмени Волинської області, які на змаганнях показали чудові результати, здобувши низку нагород.Зокрема, у чемпіонаті України з пумсе тхеквондо (ВТФ) нагороди нагороди здобули:3 місце –у класі С традиційні особисті серед дівчат молодші юнаки;2 місце –у класі С традиційні особисті хлопці молодші юнаки;3 місце – Мицюк Маргарита та Костючко Данієль у класі С традиційні пари молодші юнаки;3 місце –у класі С традиційні особисті дівчата кадети;3 місце –у класі С традиційні особисті хлопці кадети.3 місце –тау класі Б традиційні пари юніори;3 місце –у класі А традиційні особисті чоловіки до 30 років;2 місце –у класі А традиційні особисті чоловіки до 40 років.1 місце – Мицюк Ярослав тау класі А традиційні пари дорослі до 40 років;3 місце –у класі А традиційні команди жінки дорослі до 30 років.У чемпіонаті України серед юнаків з тхеквондо (ВТФ) перемоги вибороли:3 місце –у ваговій категорії 22 кг серед молодших хлопців юнаків;3 місце – Саух Дар’я серед дівчат дорослих юнаків у ваговій категорії 53 кг.Усі переможці є вихованцями СК «Білий лев», тренують спортсменівта