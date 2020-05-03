На Волині померлих більше, ніж народжених





На Волині на 100 померлих – 75 новонароджених, - пише



Упродовж січня 2021р. чисельність населення краю зменшилася на 266 осіб (минулого року у січні «мінус» становив 216). В Україні у січні 2021р. чисельність населення зменшилася на 33,5 тис. осіб.



У перший місяць нового року зареєстровано менше смертей, ніж за аналогічний період рік тому – 1164 у січні цьогоріч проти 1262 у січні 2020-ого.



У Волинській області залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 75 живонароджених. Водночас в Україні загалом ситуація значно гірша – на 100 померлих – 38 живонароджених.



У січні в області народилось 875 дітей. Це менше, ніж народилось у січні 2020-ого – 991.



Водночас у перший місяць нового року зареєстровано менше смертей, ніж за аналогічний період рік тому – 1164 у січні цьогоріч проти 1262 у січні 2020-ого. В Україні ситуація протилежна: у січні цього року померло 57721людей, у січні минулого – 53610.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 лютого 2021р. становила 1 мільйон 27 тисяч 131 особу.На Волині на 100 померлих – 75 новонароджених, - пише "Волинь-нова" , посилаючись на Управління статистики у Волинській області, Державна служба статистики України.Упродовж січня 2021р. чисельність населення краю зменшилася на 266 осіб (минулого року у січні «мінус» становив 216). В Україні у січні 2021р. чисельність населення зменшилася на 33,5 тис. осіб.У перший місяць нового року зареєстровано менше смертей, ніж за аналогічний період рік тому – 1164 у січні цьогоріч проти 1262 у січні 2020-ого.У Волинській області залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 75 живонароджених. Водночас в Україні загалом ситуація значно гірша – на 100 померлих – 38 живонароджених.У січні в області народилось 875 дітей. Це менше, ніж народилось у січні 2020-ого – 991.Водночас у перший місяць нового року зареєстровано менше смертей, ніж за аналогічний період рік тому – 1164 у січні цьогоріч проти 1262 у січні 2020-ого. В Україні ситуація протилежна: у січні цього року померло 57721людей, у січні минулого – 53610.

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