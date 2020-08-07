Президент Литви виступив у Верховній Раді українською. ВІДЕО





Про це пише



Першу частину своєї промови він виголосив українською мовою.



"Я прибув до вашої країни зі звісткою про дружбу і співпрацю. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено", – сказав Науседа.



Він підкреслив, що литовці й українці допомагали одне одному у важкі моменти історії.



"Минуло сім років від початку військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: "Крим – це Україна!"– заявив президент Литви.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває з офіційним візитом в Україні, виступив 19 березня у Верховній Раді.Про це пише Гордон. Першу частину своєї промови він виголосив українською мовою."Я прибув до вашої країни зі звісткою про дружбу і співпрацю. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено", – сказав Науседа.Він підкреслив, що литовці й українці допомагали одне одному у важкі моменти історії."Минуло сім років від початку військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: "Крим – це Україна!"– заявив президент Литви.

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