Президент Литви виступив у Верховній Раді українською. ВІДЕО
19 березень, 23:35
Президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває з офіційним візитом в Україні, виступив 19 березня у Верховній Раді.
Про це пише Гордон.
Першу частину своєї промови він виголосив українською мовою.
"Я прибув до вашої країни зі звісткою про дружбу і співпрацю. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено", – сказав Науседа.
Він підкреслив, що литовці й українці допомагали одне одному у важкі моменти історії.
"Минуло сім років від початку військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: "Крим – це Україна!"– заявив президент Литви.
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Про це пише Гордон.
Першу частину своєї промови він виголосив українською мовою.
"Я прибув до вашої країни зі звісткою про дружбу і співпрацю. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено", – сказав Науседа.
Він підкреслив, що литовці й українці допомагали одне одному у важкі моменти історії.
"Минуло сім років від початку військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: "Крим – це Україна!"– заявив президент Литви.
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