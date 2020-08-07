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Президент Литви виступив у Верховній Раді українською. ВІДЕО

Президент Литви виступив у Верховній Раді українською. ВІДЕО
Президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває з офіційним візитом в Україні, виступив 19 березня у Верховній Раді.

Про це пише Гордон.

Першу частину своєї промови він виголосив українською мовою.

"Я прибув до вашої країни зі звісткою про дружбу і співпрацю. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено", – сказав Науседа.

Він підкреслив, що литовці й українці допомагали одне одному у важкі моменти історії.

"Минуло сім років від початку військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: "Крим – це Україна!"– заявив президент Литви.


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Теги: Литва, Україна, мова
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Коментарі 2
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Ви знаєте, багатьом українським громадянам має бути соромно, що литовський громадянин, президент, більший патріот України, ніж половина українців
П.с. Велика шана Литві за постійну підтримку України!
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одразу видно що не піаніст
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