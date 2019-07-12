У Facebook та Instagram стався масовий збій





Про це повідомляє



Згідно з даними сайту, масові проблеми з роботою Facebook почалися близько 20:00. Майже всі користувачі з Західної Європи і України повідомляли про проблеми в роботі сайту.



Водночас половина користувачів Instagram не могли оновити стрічку, третина - увійти в додаток.



Майже всі користувачі WhatsApp повідомляли про неможливість приєднатися до сервера.



Представники Facebook повідомили WSJ, що "падіння" відбулося в результаті технічної несправності: "Люди зіткнулися c труднощами з доступом до додатків сімейства Facebook в результаті технічної несправності. Ми її усунули та перепрошуємо за доставлені незручності".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Користувачі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp повідомляли про проблеми в роботі цих додатків.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на Downdetector.Згідно з даними сайту, масові проблеми з роботою Facebook почалися близько 20:00. Майже всі користувачі з Західної Європи і України повідомляли про проблеми в роботі сайту.Водночас половина користувачів Instagram не могли оновити стрічку, третина - увійти в додаток.Майже всі користувачі WhatsApp повідомляли про неможливість приєднатися до сервера.Представники Facebook повідомили WSJ, що "падіння" відбулося в результаті технічної несправності: "Люди зіткнулися c труднощами з доступом до додатків сімейства Facebook в результаті технічної несправності. Ми її усунули та перепрошуємо за доставлені незручності".

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