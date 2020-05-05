В Україні перевірять всі укази Януковича





Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає



“У нас на сьогодні є діючі укази та розпорядження Януковича.., в минулому президента, який засуджений за статтею „державна зрада“... Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати усі нормативно-правові акт, які на наразі є чинними на предмет небезпеки нацбезпеці України”, — розповів Данілов.



Данілов також повідомив, що Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до колишнього президента України Віктора Януковича, експрем’єра Миколи Азарова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні перевірять всі чинні укази та розпорядження колишнього президента Віктора Януковича на предмет загрози національної безпеки України.Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН “У нас на сьогодні є діючі укази та розпорядження Януковича.., в минулому президента, який засуджений за статтею „державна зрада“... Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати усі нормативно-правові акт, які на наразі є чинними на предмет небезпеки нацбезпеці України”, — розповів Данілов.Данілов також повідомив, що Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до колишнього президента України Віктора Януковича, експрем’єра Миколи Азарова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію