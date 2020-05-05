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В Україні перевірять всі укази Януковича

В Україні перевірять всі укази Януковича
В Україні перевірять всі чинні укази та розпорядження колишнього президента Віктора Януковича на предмет загрози національної безпеки України.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.

“У нас на сьогодні є діючі укази та розпорядження Януковича.., в минулому президента, який засуджений за статтею „державна зрада“... Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати усі нормативно-правові акт, які на наразі є чинними на предмет небезпеки нацбезпеці України”, — розповів Данілов.

Данілов також повідомив, що Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до колишнього президента України Віктора Януковича, експрем’єра Миколи Азарова.

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Теги: Янукович, Україна
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