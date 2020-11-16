Відомо, скільки нових хворих на COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 березня 2021 року.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 369 осіб;
виписали з лікарень – 3 374 особи;
летальних випадків – 260;
одужали – 5 190 осіб;
здійснили тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР –
50 800, методом ІФА – 23 398);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 1 535 218 осіб;
одужали – 1 253 972 особи;
летальних випадків – 29 775;
провели ПЛР-тестувань – 7 624 537.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 1 070 випадків;
Вінницька область – 823 випадки;
Волинська область – 240 випадків;
Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
Донецька область – 583 випадки;
Житомирська область – 1 082 випадки;
Закарпатська область – 366 випадків;
Запорізька область – 485 випадків;
Івано-Франківська область – 410 випадків;
Київська область – 1 036 випадків;
Кіровоградська область – 137 випадків;
Луганська область – 115 випадків;
Львівська область – 1 180 випадків;
Миколаївська область – 408 випадків;
Одеська область – 1 037 випадків;
Полтавська область – 400 випадків;
Рівненська область – 432 випадки;
Сумська область – 564 випадки;
Тернопільська область – 598 випадків;
Харківська область – 754 випадки;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 871 випадок;
Черкаська область – 582 випадки;
Чернівецька область – 539 випадків;
Чернігівська область – 386 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 369 осіб;
виписали з лікарень – 3 374 особи;
летальних випадків – 260;
одужали – 5 190 осіб;
здійснили тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР –
50 800, методом ІФА – 23 398);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 1 535 218 осіб;
одужали – 1 253 972 особи;
летальних випадків – 29 775;
провели ПЛР-тестувань – 7 624 537.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 1 070 випадків;
Вінницька область – 823 випадки;
Волинська область – 240 випадків;
Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
Донецька область – 583 випадки;
Житомирська область – 1 082 випадки;
Закарпатська область – 366 випадків;
Запорізька область – 485 випадків;
Івано-Франківська область – 410 випадків;
Київська область – 1 036 випадків;
Кіровоградська область – 137 випадків;
Луганська область – 115 випадків;
Львівська область – 1 180 випадків;
Миколаївська область – 408 випадків;
Одеська область – 1 037 випадків;
Полтавська область – 400 випадків;
Рівненська область – 432 випадки;
Сумська область – 564 випадки;
Тернопільська область – 598 випадків;
Харківська область – 754 випадки;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 871 випадок;
Черкаська область – 582 випадки;
Чернівецька область – 539 випадків;
Чернігівська область – 386 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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