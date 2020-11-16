Відомо, скільки нових хворих на COVID-19 виявили в Україні за минулу добу

​​15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 березня 2021 року.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 369 осіб;виписали з лікарень – 3 374 особи;летальних випадків – 260;одужали – 5 190 осіб;здійснили тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР –50 800, методом ІФА – 23 398);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521.За весь час пандемії в Україні:захворіли – 1 535 218 осіб;одужали – 1 253 972 особи;летальних випадків – 29 775;провели ПЛР-тестувань – 7 624 537.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:місто Київ – 1 070 випадків;Вінницька область – 823 випадки;Волинська область – 240 випадків;Дніпропетровська область – 1 104 випадки;Донецька область – 583 випадки;Житомирська область – 1 082 випадки;Закарпатська область – 366 випадків;Запорізька область – 485 випадків;Івано-Франківська область – 410 випадків;Київська область – 1 036 випадків;Кіровоградська область – 137 випадків;Луганська область – 115 випадків;Львівська область – 1 180 випадків;Миколаївська область – 408 випадків;Одеська область – 1 037 випадків;Полтавська область – 400 випадків;Рівненська область – 432 випадки;Сумська область – 564 випадки;Тернопільська область – 598 випадків;Харківська область – 754 випадки;Херсонська область – 90 випадків;Хмельницька область – 871 випадок;Черкаська область – 582 випадки;Чернівецька область – 539 випадків;Чернігівська область – 386 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.