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240 нових випадків та 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

240 нових випадків та 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 240 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 86,
Луцький район – 17,
Горохівський район – 11,
Ківерцівський район – 16,
Рожищенський район – 3,
місто Нововолинськ – 25,
Володимир-Волинський район – 14,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 9,
Ковельський район – 16,
Любомльський район – 6,
Старовижівський район – 3,
Ратнівський район -3,
Турійський район – 6,
Камінь - Каширський район – 4,
Любешівський район – 10,
Маневицький район - 10.

Усього станом на 20 березня в області зареєстрували 43 846 випадків.

Одужали – 39 262 особи (за останню добу – 69).

Летальні випадки – 707 (за останню добу - 5: місто Луцьк –4, Горохівський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 176 435 осіб, за минулу добу обстежили - 1055 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, COVID-19, статистика, ситуація
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