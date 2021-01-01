240 нових випадків та 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:20
За минулу добу на Волині зареєстрували 240 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 86,
Луцький район – 17,
Горохівський район – 11,
Ківерцівський район – 16,
Рожищенський район – 3,
місто Нововолинськ – 25,
Володимир-Волинський район – 14,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 9,
Ковельський район – 16,
Любомльський район – 6,
Старовижівський район – 3,
Ратнівський район -3,
Турійський район – 6,
Камінь - Каширський район – 4,
Любешівський район – 10,
Маневицький район - 10.
Усього станом на 20 березня в області зареєстрували 43 846 випадків.
Одужали – 39 262 особи (за останню добу – 69).
Летальні випадки – 707 (за останню добу - 5: місто Луцьк –4, Горохівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 176 435 осіб, за минулу добу обстежили - 1055 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 86,
Луцький район – 17,
Горохівський район – 11,
Ківерцівський район – 16,
Рожищенський район – 3,
місто Нововолинськ – 25,
Володимир-Волинський район – 14,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 9,
Ковельський район – 16,
Любомльський район – 6,
Старовижівський район – 3,
Ратнівський район -3,
Турійський район – 6,
Камінь - Каширський район – 4,
Любешівський район – 10,
Маневицький район - 10.
Усього станом на 20 березня в області зареєстрували 43 846 випадків.
Одужали – 39 262 особи (за останню добу – 69).
Летальні випадки – 707 (за останню добу - 5: місто Луцьк –4, Горохівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 176 435 осіб, за минулу добу обстежили - 1055 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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