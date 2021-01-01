240 нових випадків та 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 86,

Луцький район – 17,

Горохівський район – 11,

Ківерцівський район – 16,

Рожищенський район – 3,

місто Нововолинськ – 25,

Володимир-Волинський район – 14,

Іваничівський район – 1,

Локачинський район – 9,

Ковельський район – 16,

Любомльський район – 6,

Старовижівський район – 3,

Ратнівський район -3,

Турійський район – 6,

Камінь - Каширський район – 4,

Любешівський район – 10,

Маневицький район - 10.



Усього станом на 20 березня в області зареєстрували 43 846 випадків.



Одужали – 39 262 особи (за останню добу – 69).



Летальні випадки – 707 (за останню добу - 5: місто Луцьк –4, Горохівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 176 435 осіб, за минулу добу обстежили - 1055 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 240 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Розподіл випадків:місто Луцьк – 86,Луцький район – 17,Горохівський район – 11,Ківерцівський район – 16,Рожищенський район – 3,місто Нововолинськ – 25,Володимир-Волинський район – 14,Іваничівський район – 1,Локачинський район – 9,Ковельський район – 16,Любомльський район – 6,Старовижівський район – 3,Ратнівський район -3,Турійський район – 6,Камінь - Каширський район – 4,Любешівський район – 10,Маневицький район - 10.Усього станом на 20 березня в області зареєстрували 43 846 випадків.Одужали – 39 262 особи (за останню добу – 69).Летальні випадки – 707 (за останню добу - 5: місто Луцьк –4, Горохівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 176 435 осіб, за минулу добу обстежили - 1055 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію