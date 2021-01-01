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На Рівненщині неповнолітній вбив листоношу

На Рівненщині неповнолітній вбив листоношу
У Сарнах вбили листоношу.

Про це Район.Сарни повідомили в департаменті карного розшуку.

Вчора, 19 березня близько 19 години на вулиці Кутузова з травмою голови знайшли непритомну мешканку одного із сіл Сарненського району – працівницю «Укрпошти», яка під час надання медичної допомоги померла.

За попередніми даними, напад скоїв неповнолітній 17-річний місцевий мешканець, заволодівши грошима, які жінка розносила пенсіонерам. Підозрюваного затримали.


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Теги: Рівненщина, Сарни, вбивство, листоноша, неповнолітній
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