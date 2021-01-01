На Рівненщині неповнолітній вбив листоношу





Про це



Вчора, 19 березня близько 19 години на вулиці Кутузова з травмою голови знайшли непритомну мешканку одного із сіл Сарненського району – працівницю «Укрпошти», яка під час надання медичної допомоги померла.



За попередніми даними, напад скоїв неповнолітній 17-річний місцевий мешканець, заволодівши грошима, які жінка розносила пенсіонерам. Підозрюваного затримали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сарнах вбили листоношу.Про це Район.Сарни повідомили в департаменті карного розшуку.Вчора, 19 березня близько 19 години на вулиці Кутузова з травмою голови знайшли непритомну мешканку одного із сіл Сарненського району – працівницю «Укрпошти», яка під час надання медичної допомоги померла.За попередніми даними, напад скоїв неповнолітній 17-річний місцевий мешканець, заволодівши грошима, які жінка розносила пенсіонерам. Підозрюваного затримали.

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