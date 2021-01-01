Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації

Максим Степанов заявив, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу.



Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів,



За словами Максима Степанова, найближчим часом у Кабінеті міністрів створять фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.



«Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях», - заявив Степанов.



Нагадаємо, Верховна Рада









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’язаявив, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу.Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише РБК-Україна.За словами Максима Степанова, найближчим часом у Кабінеті міністрів створять фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.«Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях», - заявив Степанов.Нагадаємо, Верховна Рада звільнила від відповідальності за можливі ризики щеплення . Учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок їх застосування. Документ ухвалили для забезпечення можливості отримання Україною вакцини в межах механізму COVAX. Також від відповідальності будуть звільнені медпрацівники, які проводили щеплення, якщо вони діяли згідно з інструкцією виробника імунобіологічного препарату.

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