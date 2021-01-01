вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації

Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише РБК-Україна.

За словами Максима Степанова, найближчим часом у Кабінеті міністрів створять фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.

«Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях», - заявив Степанов.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила від відповідальності за можливі ризики щеплення. Учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок їх застосування. Документ ухвалили для забезпечення можливості отримання Україною вакцини в межах механізму COVAX. Також від відповідальності будуть звільнені медпрацівники, які проводили щеплення, якщо вони діяли згідно з інструкцією виробника імунобіологічного препарату.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, коронавірус, COVID-19, ризики, Максим Степанов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
Сьогодні, 18:40
Через погіршення ситуації з COVID-19 перенесли хресний хід, який планували на 21 березня
Сьогодні, 17:40
У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 17:15
«Десятеро пацієнтів сподівалися на цю донорську нирку», – волинянка, якій зробили трансплантацію
Сьогодні, 16:40
Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19 74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19
27 лютий, 11:45
Як діяти волинянам, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу Як діяти волинянам, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу
25 лютий, 16:15
Дітей від коронавірусу не вакцинуватимуть, – Людмила Тимощук Дітей від коронавірусу не вакцинуватимуть, – Людмила Тимощук
25 лютий, 15:39
Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19 Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19
12 лютий, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
Сьогодні, 18:40
 0
Через погіршення ситуації з COVID-19 перенесли хресний хід, який планували на 21 березня
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 17:15
 0
«Десятеро пацієнтів сподівалися на цю донорську нирку», – волинянка, якій зробили трансплантацію
Сьогодні, 16:40
 0
Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8