Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
Сьогодні, 18:40
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу.
Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише РБК-Україна.
За словами Максима Степанова, найближчим часом у Кабінеті міністрів створять фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.
«Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях», - заявив Степанов.
Нагадаємо, Верховна Рада звільнила від відповідальності за можливі ризики щеплення. Учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок їх застосування. Документ ухвалили для забезпечення можливості отримання Україною вакцини в межах механізму COVAX. Також від відповідальності будуть звільнені медпрацівники, які проводили щеплення, якщо вони діяли згідно з інструкцією виробника імунобіологічного препарату.
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Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише РБК-Україна.
За словами Максима Степанова, найближчим часом у Кабінеті міністрів створять фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.
«Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях», - заявив Степанов.
Нагадаємо, Верховна Рада звільнила від відповідальності за можливі ризики щеплення. Учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок їх застосування. Документ ухвалили для забезпечення можливості отримання Україною вакцини в межах механізму COVAX. Також від відповідальності будуть звільнені медпрацівники, які проводили щеплення, якщо вони діяли згідно з інструкцією виробника імунобіологічного препарату.
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