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На декількох вулицях Луцька встановлять TruCAM. ПЕРЕЛІК

На декількох вулицях Луцька встановлять TruCAM. ПЕРЕЛІК
Ще на чотирьох вулицях Луцька встановлять пристрої TruCAM.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції.

З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також вносять зміни до 12 вже існуючих ділянок.

Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуть на 309 ділянках.

TruCAM встановлять на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (ділянка 470-506 км).

В обласному центрі Волині нові прилади TruCAM будуть на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській та Набережній.

Патрульні зазначають, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.

У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

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Теги: TruCAM, Луцьк, патрульні
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