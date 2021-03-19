На декількох вулицях Луцька встановлять TruCAM. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:10
Ще на чотирьох вулицях Луцька встановлять пристрої TruCAM.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції.
З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також вносять зміни до 12 вже існуючих ділянок.
Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуть на 309 ділянках.
TruCAM встановлять на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (ділянка 470-506 км).
В обласному центрі Волині нові прилади TruCAM будуть на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській та Набережній.
Патрульні зазначають, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.
У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції.
З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також вносять зміни до 12 вже існуючих ділянок.
Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуть на 309 ділянках.
TruCAM встановлять на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (ділянка 470-506 км).
В обласному центрі Волині нові прилади TruCAM будуть на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській та Набережній.
Патрульні зазначають, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.
У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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