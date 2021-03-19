На декількох вулицях Луцька встановлять TruCAM. ПЕРЕЛІК





Про це



З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також вносять зміни до 12 вже існуючих ділянок.



Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуть на 309 ділянках.



TruCAM встановлять на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (ділянка 470-506 км).



В обласному центрі Волині нові прилади TruCAM будуть на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській та Набережній.



Патрульні зазначають, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.



У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще на чотирьох вулицях Луцька встановлять пристрої TruCAM.Про це інформує пресслужба патрульної поліції.З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також вносять зміни до 12 вже існуючих ділянок.Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуть на 309 ділянках.TruCAM встановлять на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (ділянка 470-506 км).В обласному центрі Волині нові прилади TruCAM будуть на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській та Набережній.Патрульні зазначають, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

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