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Волинь – у «жовтій» зоні: які обмеження діятимуть

Волинь – у «жовтій» зоні: які обмеження діятимуть
У МОЗ оновили список карантинних зон, Волинь - у «жовтій».

Про це свідчать дані МОЗ.

Збільшилася кількість регіонів, які потрапили до «червоної» зони. Найсуворіші обмеження діятимуть у місті Київ, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях.

«Помаранчевий» рівень отримали Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.

Решта регіонів увійшли до «жовтої» зони: Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

«Жовтий» рівень отримують області, де 5 днів поспіль змінюються показники захворювань. При цьому завантаженість лікарняних ліжок на рівні від 5% до 50%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.

Заборонені:

✓ масові заходи за участі більше 30 осіб;
✓ відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово;
✓ на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення або організатор подіі;
✓ обмеження зеленої зони зберігаються.

Волинь – у «жовтій» зоні: які обмеження діятимуть

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Теги: Україна, Волинь, коронавірус, карантинні зони, жовта зона
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