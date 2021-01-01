Волинь – у «жовтій» зоні: які обмеження діятимуть
Сьогодні, 14:10
У МОЗ оновили список карантинних зон, Волинь - у «жовтій».
Про це свідчать дані МОЗ.
Збільшилася кількість регіонів, які потрапили до «червоної» зони. Найсуворіші обмеження діятимуть у місті Київ, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях.
«Помаранчевий» рівень отримали Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.
Решта регіонів увійшли до «жовтої» зони: Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.
«Жовтий» рівень отримують області, де 5 днів поспіль змінюються показники захворювань. При цьому завантаженість лікарняних ліжок на рівні від 5% до 50%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
Заборонені:
✓ масові заходи за участі більше 30 осіб;
✓ відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово;
✓ на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення або організатор подіі;
✓ обмеження зеленої зони зберігаються.
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Про це свідчать дані МОЗ.
Збільшилася кількість регіонів, які потрапили до «червоної» зони. Найсуворіші обмеження діятимуть у місті Київ, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях.
«Помаранчевий» рівень отримали Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.
Решта регіонів увійшли до «жовтої» зони: Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.
«Жовтий» рівень отримують області, де 5 днів поспіль змінюються показники захворювань. При цьому завантаженість лікарняних ліжок на рівні від 5% до 50%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
Заборонені:
✓ масові заходи за участі більше 30 осіб;
✓ відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово;
✓ на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення або організатор подіі;
✓ обмеження зеленої зони зберігаються.
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