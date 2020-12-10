Робота у Європі: які країни відчинені для українців в умовах нової хвилі коронавірусу





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Проте, як зазначають експерти, зі збільшенням темпів розповсюдження коронавірусу в країнах Європи зростає і попит на українських робітників. Більше того, попереду весняно-літній сезон польових робіт, а тому нові карантинні обмеження, як стверджують рекрутингові компанії, не є перешкодою для заробітчан, на яких чекають європейські роботодавці. Водночас працювати за межами Україні прагне дедалі більше і наших громадян.



Журналісти дізнавалися, куди найчастіше їдуть українці, кого шукають іноземні роботодавці, чи є робота в умовах локдаунів та яка наразі ситуація з перетином кордону.



Куди найчастіше їдуть українці та яку роботу обирають



Як показали останні лютневі дослідження аналітичної служби



Обираючи країну для трудової міграції, громадяни надають перевагу таким державам ЄС:



1. Польща – 50%



2. Чехія – 11%



3. Німеччина – 9%



4. Литва – 2%



5. Словаччина – 1,5%



Популярність фахів має такий вигляд:



Виробництво – 26,5%

Будівництво – 24%

Транспорт і логістика – 11%

Сфера обслуговування – 9%

Агросектор – 8,5%

Домашні послуги та робота із дітьми – 6,5%

Сфера краси – 1,5%



Найбільш популярними у країнах ЄС є фахи, які не вимагають високої кваліфікації, серед них: робота на виробництві (склади, виробничі лінії, пакування), робота на будівництві і перевезення. Відстежують таку тенденцію у сервісі з пошуку роботи за кордоном "Razem Work". Найближчим часом очікують на зростання попиту на сезонні роботи (збір овочів/фруктів, робота в теплицях тощо). Також зростає попит на працівників зі сфери медицини, яких зараз бракує чи не в кожній країні, свідчать дані сервісу.



Як виїхати за кордон під час пандемії



Так, у 2021 році ситуація з коронавірусом не змінилася, кордони багатьох європейських країн залишаються закритими для туристів, але заробітчанам, як говорять рекрутери, потрапити за кордон можна, якщо дотримуватися певних правил. Зокрема, головне - це мати дозвіл на роботу (робочу візу) або мати посвідку на проживання, а також враховувати карантинні обмеження кожної держави, до якої збираєтеся їхати. Це може бути і наявність страхового медичного полісу від COVID-19, і вимога мати негативний результат ПЛР-тесту, і навіть вимога проходження обсервації.



Незважаючи на ситуацію, пов'язану з COVID-19, країни не роблять обмежень стосовно українських заробітчан, запевняють у сервісі з пошуку роботи за кордоном «Razem Work».



«Так, ситуація, котра склалася тільки на початку пандемії, а саме закриття кордонів - дала зрозуміти роботодавцям, що без українських працівників їхні доходи значно зменшуються. Тому країни, котрі зараз знову готові прийняти заробітчан, це: Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Нідерланди», - говорить менеджерка сервісу Дар'я Шлапак.



Вона додає, що в умовах пандемії потрапити до країн ЄС стало набагато важче, оскільки впроваджені карантинні правила перетину кордону.



«Усі працівники, незалежно від наявних документів (запрошення, віза чи карта побуту) - зобов'язані відбути обсервацію протягом 14 днів. Аби уникнути обсервації, можна здати тест на COVID-19 протягом 48 годин до виїзду і результат повинен бути польською або англійською мовою. Коли ж тест є позитивний - працівник залишається на лікуванні в Україні», - пояснила Дар'я та додала, що заробітчани, котрі мають негативний результат тесту, студенти, водії-далекобійники, перевізники, а також працівники, котрі переїжджають до іншої країни через Польщу транзитом, - не зобов'язані проходити обсервацію.



«Спочатку я отримав дозвіл на роботу і запрошення від роботодавця, далі оформив робочу візу, на приватному мікроавтобусі перетнув кордон, у мене також була коронавірусна медична страховка, яку вимагають прикордонники. Після прибуття на місце у Польщі я два тижні просидів на карантині за рахунок роботодавця (проживання і харчування). Потім мене переселили і я приступив до роботи на заводі. На робочому місці у нас дуже суворо потрібно дотримуватися карантинних норм, а саме постійно бути у масці та дотримуватися дистанції. Нехтування цими правилами - звільнення. Ось такі коронавірус вніс зміни. Але проблем, щоб поїхати, не було», - поділився своїм досвідом Олександр, який нещодавно виїхав до Польщі на роботу.



Однак зараз, як повідомив ТСН.ua керівник кадрової агенції з працевлаштування за кордоном «BVS-Rabota» Віталій Беленець, проходити 14-денну обсервацію у Польщі вже не треба.



«У Польщі місяць тому змінилися правила і тепер туда можна в’їхати за робочою візою і не сидіти там 14 днів на обсервації, якщо є негативний тест на коронавірус. Бо майже рік наші співвітчизники повинні були сидіти на карантині. Зараз Польща це скасувала, чим дуже спростила в'їзд для наших людей», - говорить Віталій.



За його словами, попри третю хвилю пандемії, така ж сама залишається ситуація і з країнами Західної Європи. Наприклад, у Німеччині, Данії та Нідерландах від початку пандемії іноземні працівники з робочими візами не проходять двотижневу обсервацію, якщо тест на COVID-19 негативний. Ба більше, до Чехії українців пускали, навіть коли у них цілий місяць був дуже жорсткий карантин з обмеженнями пересування між регіонами.



«Місяць тому жорсткий карантин розпочався в Чехії. У них третя хвиля і вони закрилися, навіть самі чехи між своїми регіонами не могли їздити, але, все одно, наш заробітчанин доїжджав і ніяких проблем не було навіть у такий важкий час», - додав керівник «BVS-Rabota».



Проте кордони для українців, які до пандемії їздили працювати за кордон за біометричним паспортом, залишаються закритими, наголошує він.



«Від початку пандемії для людей, які їздили за біометрією, не відкрилися кордони. Вони як не могли від березня минулого року їхати за біометрією, так до сих пір політика ЄС у цьому питанні не змінилися. Туризм закритий. Однак нічого від квітня 2020 року не змінилося для людей, які їдуть за робочими візами. Тобто є заборона для тих, хто їде на туристичній основі, але ті, які їдуть за робочими візами, можуть проїхати», - пояснює Віталій Беленець.



Що ж стосується медичної страховки, то тут нічого особливо не змінилося, оскільки вона і була обов’язковою, зазначає Віталій. Єдине, що страхові компанії просто почали в неї додавати і захист від коронавірусу.



Польща



Як розповів ТСН.ua генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування «Gremi Personal» Томаш Богдевич, найпростіше дійсно потрапити до Польщі, вона залишається найпопулярнішою європейською країною серед наших співвітчизників.



«Українці продовжують їхати до Польщі, оскільки в умовах пандемії Польща залишається країною, куди найпростіше потрапити на роботу. Це єдина держава, куди можна приїхати за біометричним паспортом, маючи дозвіл на роботу в Польщі. Зацікавленість українців працею в Польщі весь час зростає. Зважаючи на економічну ситуацію в Україні, трудові мігранти шукають можливостей вищих заробітків за кордоном. Про інтерес свідчить і нещодавній інцидент на пункту пропуску «Шегині», де утворилися черги охочих потрапити до Польщі. Нині ситуація на кордоні стабілізувалася», - говорить Томаш Богдевич та додає, що попри відсутність через пандемію наземного пасажирського сполучення, дістатися до сусідньої країни допомагають саме агенції з працевлаштування та приватні перевізники.



Більше того, за словами директора «Gremi Personal», попри карантинні обмеження чекають на заробітчан з України і польські роботодавці, адже попереду сезон польових робіт.



«Польські підприємства продовжують працевлаштовувати українців. Третя хвиля пандемії в Польщі і впровадження суворіших обмежень в деяких регіонах країни не є для цього перешкодою. Від березня-квітня ми очікуємо сезонне зростання виробництва на підприємствах, а відповідно і більше роботи для українців. Деякі галузі економіки як харчова промисловість або e-commerce в пандемію демонструють зростання і тому весь час потребують допомоги трудових мігрантів», - пояснює Томаш Богдевич.



Чехія, Німеччина і Фінляндія



Карантин карантином, а сезонні роботи, які стосуються переважно аграрного сектору та будівництва, ніхто не скасовував, говорить менеджер однієї зі столичних агенцій з підбору персоналу для роботи за кордоном. За його словами, навесні традиційно попит на трудових мігрантів збільшується і 2021 рік не виключення. «Сьогодні у нас навпаки є збільшення попиту, як серед роботодавців, так і серед людей, які хочуть поїхати попрацювати. Це зараз в основному сезонні запити, адже весна-літо завжди високий сезон. Звісно найпопулярнішою є Польща, але більш високі заробітні плати пропонує Чехія та Німеччина. Уже сьогодні шукають заробітчан на збір ягід і нова хвиля цьому, я думаю не завадить», - переконаний співробітник рекрутингової компанії Києва.



Своєю чергою, за словами керівника кадрової агенції з працевлаштування за кордоном «BVS-Rabota» Віталія Беленця, пандемія суттєво вплинула на ринок праці за кордоном - її стало менше.



Так, за словами керівника кадрової агенції, особливо великим це падіння було у березні-квітні 2020 року, а також знижувався попит і у період «січень-лютий». Особливо складно у цей новорічно-зимовий час знайти роботу було в Чехії. Також позакривались через пандемію і багато ресторанних і готельних підприємств, де працювали українці.



«Загалом роботи стало менше, ніж було рік тому. Такого, як раніше, - до пандемії, що людей відривали з руками і ногами, такого немає», - коментує ситуацію Віталій Беленець.



Проте попит на сезонні роботи з боку роботодавців починає пожвавлюватися. Так, збільшується попит серед роботодавців Німеччини та Фінляндії на збирачів ягід. Однак, за словами Віталія, Фінляндія зробила обмеження на в'їзд, а оформити робочу візу туди наразі дуже важко. А ось Німеччина навпаки - нещодавно, як говорить Віталій, була заява німецького МЗС стосовно сезонних робітників - вони хочуть зняти обмеження, щоб люди приїхали на збір ягід.



Про зниження з поверненням локдаунів попиту на наших заробітчан повідомили і у «Razem Work».



«Деякі фабрики і приватні господарства тимчасово припинили свою діяльність і не працевлаштовують заробітчан. Натомість, попит на роботу за кордоном серед працівників зростає, все більше і більше охочих потрапити на роботу до Польщі, Німеччини, Чехії та ін.», - говорять там.



Країни Балтики (Латвія, Литва, Естонія)



Директорка рекрутингової агенції із підбору персоналу для роботи за кордоном «Global TeamWork» Ірина Богаченко розповіла ТСН.ua, що у країнах Балтики, з якими вони найактивніше співпрацюють, дуже наразі затребуваними є робітничі професії, зокрема будівельники, зварювальники, електрики, сантехніки та працівники на деревообробні підприємства. Дуже бракує фахівців на будівництві, особливо це стосується Литви, оскільки попри карантин продовжує працювати будівельна галузь і є навіть державні замовлення, однак працювати немає кому. Є запити на фасадників в Естонії.



Повернення жорстких карантинів



Нагадаємо, у Європі повертають суворі обмеження, адже випадки COVID-19 знову зростають, та й є загроза поширення нового штаму.



Так, комендантську годину аж до 19 березня запровадили у Словаччині. Вона діятиме від 8 вечора і до 5 ранку.



Посилили карантин і в Греції.



Про подовження локдауну оголосила Німеччина. Країна залишається на карантині принаймні до кінця березня. Однак акуратно відкривати одну сферу життя за іншою будуть уже від наступного тижня.



А Франція збирається запровадити карантин вихідного дня. Він стосуватиметься окремих регіонів.



Від 11 березня в Естонії у зв'язку з поширенням британського штаму коронавірусу вводиться локдаун. Водночас обмеження триватимуть щонайменше місяць.



У Нідерландах через стрімке поширення коронавірусу подовжать дію комендантської години до 31 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2021 року разом із вакцинацією у багатьох країнах світу розпочалася і третя хвиля пандемії коронавірусу, не виключенням стала і Європа. Стрімке поширення хвороби змусило низку європейських країн повернутися до суворих обмежень та локдаунів.Про це пише ТСН.Проте, як зазначають експерти, зі збільшенням темпів розповсюдження коронавірусу в країнах Європи зростає і попит на українських робітників. Більше того, попереду весняно-літній сезон польових робіт, а тому нові карантинні обмеження, як стверджують рекрутингові компанії, не є перешкодою для заробітчан, на яких чекають європейські роботодавці. Водночас працювати за межами Україні прагне дедалі більше і наших громадян.Журналісти дізнавалися, куди найчастіше їдуть українці, кого шукають іноземні роботодавці, чи є робота в умовах локдаунів та яка наразі ситуація з перетином кордону.Як показали останні лютневі дослідження аналітичної служби «OLX Робота» , 63% українців, які шукають роботу, планують працювати за кордоном чи розглядають такий варіант. Більшість заробітчан виїжджає на сезонні роботи, однак кожен третій шукає роботу на довший термін. 93% опитаних планують й надалі працювати за межами України, попри пандемію. Ніколи не працювали за кордоном, але планують виїхати на заробітки цього року 33% опитаних українців. Третина виїжджає на рік та більше, а 67% заробітчан – тільки на сезонні роботи, які тривають кілька місяців.1. Польща – 50%2. Чехія – 11%3. Німеччина – 9%4. Литва – 2%5. Словаччина – 1,5%Виробництво – 26,5%Будівництво – 24%Транспорт і логістика – 11%Сфера обслуговування – 9%Агросектор – 8,5%Домашні послуги та робота із дітьми – 6,5%Сфера краси – 1,5%Найбільш популярними у країнах ЄС є фахи, які не вимагають високої кваліфікації, серед них: робота на виробництві (склади, виробничі лінії, пакування), робота на будівництві і перевезення. Відстежують таку тенденцію у сервісі з пошуку роботи за кордоном "Razem Work". Найближчим часом очікують на зростання попиту на сезонні роботи (збір овочів/фруктів, робота в теплицях тощо). Також зростає попит на працівників зі сфери медицини, яких зараз бракує чи не в кожній країні, свідчать дані сервісу.Так, у 2021 році ситуація з коронавірусом не змінилася, кордони багатьох європейських країн залишаються закритими для туристів, але заробітчанам, як говорять рекрутери, потрапити за кордон можна, якщо дотримуватися певних правил. Зокрема, головне - це мати дозвіл на роботу (робочу візу) або мати посвідку на проживання, а також враховувати карантинні обмеження кожної держави, до якої збираєтеся їхати. Це може бути і наявність страхового медичного полісу від COVID-19, і вимога мати негативний результат ПЛР-тесту, і навіть вимога проходження обсервації.Незважаючи на ситуацію, пов'язану з COVID-19, країни не роблять обмежень стосовно українських заробітчан, запевняють у сервісі з пошуку роботи за кордоном «Razem Work».«Так, ситуація, котра склалася тільки на початку пандемії, а саме закриття кордонів - дала зрозуміти роботодавцям, що без українських працівників їхні доходи значно зменшуються. Тому країни, котрі зараз знову готові прийняти заробітчан, це: Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Нідерланди», - говорить менеджерка сервісуВона додає, що в умовах пандемії потрапити до країн ЄС стало набагато важче, оскільки впроваджені карантинні правила перетину кордону.«Усі працівники, незалежно від наявних документів (запрошення, віза чи карта побуту) - зобов'язані відбути обсервацію протягом 14 днів. Аби уникнути обсервації, можна здати тест на COVID-19 протягом 48 годин до виїзду і результат повинен бути польською або англійською мовою. Коли ж тест є позитивний - працівник залишається на лікуванні в Україні», - пояснила Дар'я та додала, що заробітчани, котрі мають негативний результат тесту, студенти, водії-далекобійники, перевізники, а також працівники, котрі переїжджають до іншої країни через Польщу транзитом, - не зобов'язані проходити обсервацію.«Спочатку я отримав дозвіл на роботу і запрошення від роботодавця, далі оформив робочу візу, на приватному мікроавтобусі перетнув кордон, у мене також була коронавірусна медична страховка, яку вимагають прикордонники. Після прибуття на місце у Польщі я два тижні просидів на карантині за рахунок роботодавця (проживання і харчування). Потім мене переселили і я приступив до роботи на заводі. На робочому місці у нас дуже суворо потрібно дотримуватися карантинних норм, а саме постійно бути у масці та дотримуватися дистанції. Нехтування цими правилами - звільнення. Ось такі коронавірус вніс зміни. Але проблем, щоб поїхати, не було», - поділився своїм досвідом, який нещодавно виїхав до Польщі на роботу.Однак зараз, як повідомив ТСН.ua керівник кадрової агенції з працевлаштування за кордоном «BVS-Rabota», проходити 14-денну обсервацію у Польщі вже не треба.«У Польщі місяць тому змінилися правила і тепер туда можна в’їхати за робочою візою і не сидіти там 14 днів на обсервації, якщо є негативний тест на коронавірус. Бо майже рік наші співвітчизники повинні були сидіти на карантині. Зараз Польща це скасувала, чим дуже спростила в'їзд для наших людей», - говорить Віталій.За його словами, попри третю хвилю пандемії, така ж сама залишається ситуація і з країнами Західної Європи. Наприклад, у Німеччині, Данії та Нідерландах від початку пандемії іноземні працівники з робочими візами не проходять двотижневу обсервацію, якщо тест на COVID-19 негативний. Ба більше, до Чехії українців пускали, навіть коли у них цілий місяць був дуже жорсткий карантин з обмеженнями пересування між регіонами.«Місяць тому жорсткий карантин розпочався в Чехії. У них третя хвиля і вони закрилися, навіть самі чехи між своїми регіонами не могли їздити, але, все одно, наш заробітчанин доїжджав і ніяких проблем не було навіть у такий важкий час», - додав керівник «BVS-Rabota».Проте кордони для українців, які до пандемії їздили працювати за кордон за біометричним паспортом, залишаються закритими, наголошує він.«Від початку пандемії для людей, які їздили за біометрією, не відкрилися кордони. Вони як не могли від березня минулого року їхати за біометрією, так до сих пір політика ЄС у цьому питанні не змінилися. Туризм закритий. Однак нічого від квітня 2020 року не змінилося для людей, які їдуть за робочими візами. Тобто є заборона для тих, хто їде на туристичній основі, але ті, які їдуть за робочими візами, можуть проїхати», - пояснює Віталій Беленець.Що ж стосується медичної страховки, то тут нічого особливо не змінилося, оскільки вона і була обов’язковою, зазначає Віталій. Єдине, що страхові компанії просто почали в неї додавати і захист від коронавірусу.Як розповів ТСН.ua генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування «Gremi Personal», найпростіше дійсно потрапити до Польщі, вона залишається найпопулярнішою європейською країною серед наших співвітчизників.«Українці продовжують їхати до Польщі, оскільки в умовах пандемії Польща залишається країною, куди найпростіше потрапити на роботу. Це єдина держава, куди можна приїхати за біометричним паспортом, маючи дозвіл на роботу в Польщі. Зацікавленість українців працею в Польщі весь час зростає. Зважаючи на економічну ситуацію в Україні, трудові мігранти шукають можливостей вищих заробітків за кордоном. Про інтерес свідчить і нещодавній інцидент на пункту пропуску «Шегині», де утворилися черги охочих потрапити до Польщі. Нині ситуація на кордоні стабілізувалася», - говорить Томаш Богдевич та додає, що попри відсутність через пандемію наземного пасажирського сполучення, дістатися до сусідньої країни допомагають саме агенції з працевлаштування та приватні перевізники.Більше того, за словами директора «Gremi Personal», попри карантинні обмеження чекають на заробітчан з України і польські роботодавці, адже попереду сезон польових робіт.«Польські підприємства продовжують працевлаштовувати українців. Третя хвиля пандемії в Польщі і впровадження суворіших обмежень в деяких регіонах країни не є для цього перешкодою. Від березня-квітня ми очікуємо сезонне зростання виробництва на підприємствах, а відповідно і більше роботи для українців. Деякі галузі економіки як харчова промисловість або e-commerce в пандемію демонструють зростання і тому весь час потребують допомоги трудових мігрантів», - пояснює Томаш Богдевич.Карантин карантином, а сезонні роботи, які стосуються переважно аграрного сектору та будівництва, ніхто не скасовував, говорить менеджер однієї зі столичних агенцій з підбору персоналу для роботи за кордоном. За його словами, навесні традиційно попит на трудових мігрантів збільшується і 2021 рік не виключення. «Сьогодні у нас навпаки є збільшення попиту, як серед роботодавців, так і серед людей, які хочуть поїхати попрацювати. Це зараз в основному сезонні запити, адже весна-літо завжди високий сезон. Звісно найпопулярнішою є Польща, але більш високі заробітні плати пропонує Чехія та Німеччина. Уже сьогодні шукають заробітчан на збір ягід і нова хвиля цьому, я думаю не завадить», - переконаний співробітник рекрутингової компанії Києва.Своєю чергою, за словами керівника кадрової агенції з працевлаштування за кордоном «BVS-Rabota» Віталія Беленця, пандемія суттєво вплинула на ринок праці за кордоном - її стало менше.Так, за словами керівника кадрової агенції, особливо великим це падіння було у березні-квітні 2020 року, а також знижувався попит і у період «січень-лютий». Особливо складно у цей новорічно-зимовий час знайти роботу було в Чехії. Також позакривались через пандемію і багато ресторанних і готельних підприємств, де працювали українці.«Загалом роботи стало менше, ніж було рік тому. Такого, як раніше, - до пандемії, що людей відривали з руками і ногами, такого немає», - коментує ситуацію Віталій Беленець.Проте попит на сезонні роботи з боку роботодавців починає пожвавлюватися. Так, збільшується попит серед роботодавців Німеччини та Фінляндії на збирачів ягід. Однак, за словами Віталія, Фінляндія зробила обмеження на в'їзд, а оформити робочу візу туди наразі дуже важко. А ось Німеччина навпаки - нещодавно, як говорить Віталій, була заява німецького МЗС стосовно сезонних робітників - вони хочуть зняти обмеження, щоб люди приїхали на збір ягід.Про зниження з поверненням локдаунів попиту на наших заробітчан повідомили і у «Razem Work».«Деякі фабрики і приватні господарства тимчасово припинили свою діяльність і не працевлаштовують заробітчан. Натомість, попит на роботу за кордоном серед працівників зростає, все більше і більше охочих потрапити на роботу до Польщі, Німеччини, Чехії та ін.», - говорять там.Директорка рекрутингової агенції із підбору персоналу для роботи за кордоном «Global TeamWork»розповіла ТСН.ua, що у країнах Балтики, з якими вони найактивніше співпрацюють, дуже наразі затребуваними є робітничі професії, зокрема будівельники, зварювальники, електрики, сантехніки та працівники на деревообробні підприємства. Дуже бракує фахівців на будівництві, особливо це стосується Литви, оскільки попри карантин продовжує працювати будівельна галузь і є навіть державні замовлення, однак працювати немає кому. Є запити на фасадників в Естонії.Нагадаємо, у Європі повертають суворі обмеження, адже випадки COVID-19 знову зростають, та й є загроза поширення нового штаму.Так, комендантську годину аж до 19 березня запровадили у Словаччині. Вона діятиме від 8 вечора і до 5 ранку.Посилили карантин і в Греції.Про подовження локдауну оголосила Німеччина. Країна залишається на карантині принаймні до кінця березня. Однак акуратно відкривати одну сферу життя за іншою будуть уже від наступного тижня.А Франція збирається запровадити карантин вихідного дня. Він стосуватиметься окремих регіонів.Від 11 березня в Естонії у зв'язку з поширенням британського штаму коронавірусу вводиться локдаун. Водночас обмеження триватимуть щонайменше місяць.У Нідерландах через стрімке поширення коронавірусу подовжать дію комендантської години до 31 березня.

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