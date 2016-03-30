На Волині затримали чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Польщі





Про це



Прикордонники Луцького загону спільно з польськими колегами, затримали чоловіків, які займалися протиправною діяльністю на кордоні.



Під час проведення пошукової ситуації, яка виникла сьогодні вранці на ділянці відділу прикордонної служби «Рівне», поблизу кордону наряд виявив трьох невідомих осіб.



На вимогу зупинитися чоловіки не відреагували та вдалися до втечі. Аби затримати втікачів прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.



Порушників затримали, ними виявилися мешканці Ковельського району. Один із них був у гідрокостюмі. Також з собою волиняни мали гумовий човен, за допомогою якого, ймовірно, планували дістатися польського берега з метою здійснення протиправної діяльності.



Ще одного плавця, який через Західний Буг дістався польського берега, затримали співробітники Прикордонної Варти.



На чоловіків склали адмінпротоколи за ст.204-1 та ст.185-10 КУпАП. Подальшу долю правопорушників вирішуватиме суд.

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