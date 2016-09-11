Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:43
Волинському податківцю, якого затримали на одержанні хабаря від підприємця у розмірі 10 тисяч гривень,повідомили про підозру.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Волинській області повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Учора, 19 березня податківця затримали під час одержання 10 тисяч гривень від підприємця за припинення пошуку порушень фінансово-господарської діяльності й не проведення перевірок протягом року.
Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та на відстороненні його від посади.
Зауважимо, що викриття податківця - спільна робота прокурорів, працівників Управління стратегічних розслідувань в області та слідчих ТУ ДБР у Львові.
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Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Волинській області повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Учора, 19 березня податківця затримали під час одержання 10 тисяч гривень від підприємця за припинення пошуку порушень фінансово-господарської діяльності й не проведення перевірок протягом року.
Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та на відстороненні його від посади.
Зауважимо, що викриття податківця - спільна робота прокурорів, працівників Управління стратегічних розслідувань в області та слідчих ТУ ДБР у Львові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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