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Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру

Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
Волинському податківцю, якого затримали на одержанні хабаря від підприємця у розмірі 10 тисяч гривень,повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Волинській області повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Учора, 19 березня податківця затримали під час одержання 10 тисяч гривень від підприємця за припинення пошуку порушень фінансово-господарської діяльності й не проведення перевірок протягом року.

Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та на відстороненні його від посади.

Зауважимо, що викриття податківця - спільна робота прокурорів, працівників Управління стратегічних розслідувань в області та слідчих ТУ ДБР у Львові.

Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру

Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру

Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру

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Теги: Волинь, хабар, податківець, підозра, прокуратура
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