«Десятеро пацієнтів сподівалися на цю донорську нирку», – волинянка, якій зробили трансплантацію

Наталії Романовій пересадили нирку у серпні 2020 року.



Історію волинянки



2007 року 16-річна волинянка Наталія Романова перенесла важку форму грипу. Почали погано працювати нирки. Відтоді почалося постійне лікування. Жінка вийшла заміж і з чоловіком Олександром зважилися на дитину.



«Попри хворобу нирок і песимістичні прогнози лікарів, я ризикнула - завагітніла. Хотіла, аби було заради кого жити, залишити після себе нащадків. Вагітність була складана, хворі органи не витримували подвійного навантаження. На 7 місяці вагітності мені зробили кесарів розтин, у нас з'явився син Богдан. Я приймала медпрепарати, лікувалася. Проте нирки перестали справлялися - відмовили», - згадує жінка.



Із 2017-го жінка перебувала на діалізі. Це метод очищення крові при нирковій недостатності. Лікарі попереджали, що краще зробити трансплантацію органу якомога раніше. Родичі пройшли перевірки - жоден не підходив Наталії як донор. Коштів на трансплантацію за кордоном родина не мала.



«Гемодіаліз - це повна залежність хворого від цієї процедури. Три рази на тиждень я їздила в райцентр на тригодинну процедуру. Не могла пропустити жодного разу, інакше - погіршення стану і навіть смерть. Не можна пити рідини, їсти фруктів, не можна піднімати дитину на руки. Про те, аби десь відпочити, і мови не було.



Коли почула, що у Ковелі зробили першу пересадку нирки, з'явився промінчик надії і я записалася в лист очікування на трансплантацію. Зателефонували зі Львова 5 серпня. Є донор, кажуть, по параметрах підходить. За пів години ми зібралися з чоловіком і виїхали», - розповідає жінка.



Того дня внаслідок аневризми судин головного мозку помер 38-річний львів'янин. Родичі дали згоду на трансплантацію органів.



З Києва до Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги терміново виїхала бригада лікарів.



Окрім 31-річної Наталії, на праву нирку претендували ще 10 хворих у списку. Та медичні параметри померлого донора майже на 100% збіглися лише із параметрами Наталії. Вночі лікарі провели операцію.



Донорське серце отримав Василь Фесюк із Чернівців, ліву нирку і підшлункову залозу - Андрій Москва зі Львова. Останній помер за два тижні. За світовою статистикою, після операції з трансплантації підшлункової залози помирає кожен третій пацієнт. Операція у Наталії пройшла успішно. Нирка почала виконувати свої функції ще на операційному столі.



«Я можу жити, не залежати від процедур, можу бачити як росте син, можу мріяти про подорож на море із сім'єю. Я щаслива», - каже Наталія. Вона повернулася до звичного життя.

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