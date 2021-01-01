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У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби

У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби
В обласному центрі Волині розпочався Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй фейсбук-сторінці.

У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби, організований Федерацією легкої атлетики Волинської області спільно з Луцькою міською радою та органами виконавчої влади Волинської області.

«Дякую Федерації легкої атлетики України за таку увагу до нашого міста, за те, що щороку у нас відбуваються знакові, потужні змагання загальноукраїнського та міжнародних рівнів. Дякую також й Федерації легкої атлетики Волинської області й усім, хто долучився до організації змагань.

Сьогодні, без сумніву, Луцьк - один з центрів легкої атлетики в Україні», – пише Ігор Поліщук.

У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби

У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби

У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби

У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби

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Теги: Луцьк, чемпіонат, спортивна ходьба, Ігор Поліщук, міськрада
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Коментарі 1
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Це ж якими треба бути безмозглими і тупими, щоби додуматись перекривати центральний проспект міста, заради якихось змагань ! Паралізували рух містом, пенсіонери на холоді годинами чекали тролейбуса, водії, як зайці, петляти вулицями - і питається заради чого ? Ні глядачів, ні масовості,- навіть дешевого піару не заробили, бо отримали від лучан тільки матюки вдогонку ! Підтвердженням - є фоторепортаж ! Хвалилися ж шо зробили доріжки на стадіоні - то шо вже не підходять для змагань ? Не за таке майбутнє голосували лучани !
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