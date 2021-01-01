У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби





Про це Ігор Поліщук на своїй фейсбук-сторінці.



У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби, організований Федерацією легкої атлетики Волинської області спільно з Луцькою міською радою та органами виконавчої влади Волинської області.



«Дякую Федерації легкої атлетики України за таку увагу до нашого міста, за те, що щороку у нас відбуваються знакові, потужні змагання загальноукраїнського та міжнародних рівнів. Дякую також й Федерації легкої атлетики Волинської області й усім, хто долучився до організації змагань.



Сьогодні, без сумніву, Луцьк - один з центрів легкої атлетики в Україні», – пише Ігор Поліщук.











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