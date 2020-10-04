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На Донбасі внаслідок обстрілу формуваннями РФ загинув український боєць

На Донбасі внаслідок обстрілу формуваннями РФ загинув український боєць
Біля Шумів на Донбасі сьогодні, 20 березня, внаслідок прицільного обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування Північ.
Як повідомляється, у результаті обстрілу неподалік населеного пункту Шуми (в районі Горлівки, Донецька область) один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, проте від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

Дослівно: «Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ».


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Теги: загинув, військовослужбовець, війна на Донбасі
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