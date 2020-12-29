Синоптики повідомили, коли в Україні стане по-справжньому тепло



Прогнози синоптиків вивчав



Теплі речі ховати до шафи наразі не варто. Так, припускають, що справжнє тепло в Україну прийде не скоро.



Прогноз на березень

Цьогорічний березень буде холоднішим за попередні роки. За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура повітря становитиме -3...+2 градусів. Тепліше буде лише на Закарпатті та Півдні – +3...+6 градусів.

Середня місячна кількість опадів буде на рівні 24 – 50 міліметрів. Більше дощитиме на Закарпатті та в Карпатах – до 56 – 102 міліметрів.



Прогноз на квітень

Синоптик Леонід Горбань заявив, що у квітні в Україні буде прохолодно.

Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень – вітряний, прохолодний і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде,

– розповів Горбань.

До речі, раніше він говорив, що місцями потепління таки може бути.

Водночас завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова робить більш оптимістичний прогноз.

За її слова, на початку квітня потепліє.

Проте синоптикиня попередила, що погодні умови будуть дуже мінливі. Періоди похолодання різко змінюватимуться потеплінням. Також можливі дощі.

«5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі», – наголосила Мартазінова.



Прогноз на травень

За словами Горбаня, після Великодня слід очікувати на кілька хвиль похолодання. Однак більш детального прогнозу на останній місяць весни синоптики наразі не дають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики кажуть, що у 2021 році на ранню весну чекати не слід. У квітні різкого потепління не буде, а після Великодня можливі деякі похолодання.Прогнози синоптиків вивчав Канал24 Теплі речі ховати до шафи наразі не варто. Так, припускають, що справжнє тепло в Україну прийде не скоро.Цьогорічний березень буде холоднішим за попередні роки. За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура повітря становитиме -3...+2 градусів. Тепліше буде лише на Закарпатті та Півдні – +3...+6 градусів.Середня місячна кількість опадів буде на рівні 24 – 50 міліметрів. Більше дощитиме на Закарпатті та в Карпатах – до 56 – 102 міліметрів.Синоптикзаявив, що у квітні в Україні буде прохолодно.Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень – вітряний, прохолодний і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде,– розповів Горбань.До речі, раніше він говорив, що місцями потепління таки може бути.Водночас завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентруробить більш оптимістичний прогноз.За її слова, на початку квітня потепліє.Проте синоптикиня попередила, що погодні умови будуть дуже мінливі. Періоди похолодання різко змінюватимуться потеплінням. Також можливі дощі.«5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі», – наголосила Мартазінова.За словами Горбаня, після Великодня слід очікувати на кілька хвиль похолодання. Однак більш детального прогнозу на останній місяць весни синоптики наразі не дають.

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