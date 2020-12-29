вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики повідомили, коли в Україні стане по-справжньому тепло

Синоптики повідомили, коли в Україні стане по-справжньому тепло
Синоптики кажуть, що у 2021 році на ранню весну чекати не слід. У квітні різкого потепління не буде, а після Великодня можливі деякі похолодання.
Прогнози синоптиків вивчав Канал24.

Теплі речі ховати до шафи наразі не варто. Так, припускають, що справжнє тепло в Україну прийде не скоро.

Прогноз на березень
Цьогорічний березень буде холоднішим за попередні роки. За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура повітря становитиме -3...+2 градусів. Тепліше буде лише на Закарпатті та Півдні – +3...+6 градусів.
Середня місячна кількість опадів буде на рівні 24 – 50 міліметрів. Більше дощитиме на Закарпатті та в Карпатах – до 56 – 102 міліметрів.

Прогноз на квітень
Синоптик Леонід Горбань заявив, що у квітні в Україні буде прохолодно.
Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень – вітряний, прохолодний і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде,
– розповів Горбань.
До речі, раніше він говорив, що місцями потепління таки може бути.
Водночас завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова робить більш оптимістичний прогноз.
За її слова, на початку квітня потепліє.
Проте синоптикиня попередила, що погодні умови будуть дуже мінливі. Періоди похолодання різко змінюватимуться потеплінням. Також можливі дощі.
«5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі», – наголосила Мартазінова.

Прогноз на травень
За словами Горбаня, після Великодня слід очікувати на кілька хвиль похолодання. Однак більш детального прогнозу на останній місяць весни синоптики наразі не дають.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптики, прогноз, Великодень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання олії
Сьогодні, 05:27
Синоптики повідомили, коли в Україні стане по-справжньому тепло
Сьогодні, 04:49
Зміна зимових шин на літні: чи варто це робити вже зараз
Сьогодні, 03:21
Вчені назвали причини утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca
Сьогодні, 02:22
Чим закінчилася у Києві акція протесту на підтримку Стерненка
Сьогодні, 01:09
Схожі новини
Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози
11 березень, 20:00
Синоптики розповіли, коли в Україні потепліє і прийде весна Синоптики розповіли, коли в Україні потепліє і прийде весна
13 лютий, 17:15
11–12 лютого на Волині знову вируватиме негода 11–12 лютого на Волині знову вируватиме негода
09 лютий, 12:44
У лютому прогнозують сильні морози: якою буде зима в Україні у 2021 році У лютому прогнозують сильні морози: якою буде зима в Україні у 2021 році
29 грудень, 2020, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання олії
Сьогодні, 05:27
 0
Синоптики повідомили, коли в Україні стане по-справжньому тепло
Сьогодні, 04:49
 0
Зміна зимових шин на літні: чи варто це робити вже зараз
Сьогодні, 03:21
 0
Вчені назвали причини утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca
Сьогодні, 02:22
 0
Чим закінчилася у Києві акція протесту на підтримку Стерненка
Сьогодні, 01:09
 0
Медіа
відео
1/8