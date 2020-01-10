Росія заборонила іноземцям мати землю в Криму. Українці теж в списку

Володимир Путін підписав указ, яким заборонив продавати землю окупованого Криму іноземцям, особам без громадянства та іноземним юридичним особам. Про це повідомляє видання "



За даними, на квітень 2020 року більше 11 тисяч земельних ділянок, що потрапляють під дію цього закону, належали іноземцям, більшість з них українці.

ЗМІ інформує, що іноземці мали рік, аби передати кримську землю місцевій «владі». Під «іноземцям» маються на увазі також громадяни України.



У Росреєстрі пояснили, що ділянку, яку не встигли передати на місцевий баланс, примусово продадуть, а колишньому власнику віддадуть кошти за неї. Також гроші за продану землю можуть передати знову таки місцевій «владі» з компенсацією вартості.

Обмеження накладаються на володіння землею в 19 муніципальних утвореннях Криму (всього їх 25). До переліку увійшли земельні ділянки таких районів:

- Бахчисарайського;

- Джанкойського;

- Кіровського;

- Красноперекопського;

- Ленінського;

- Нижнєгорського;

- Раздоленського;

- Сацького;

- Сімферопольського;

- Совєтського;

- Чорноморського.



До переліку також належать прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.



В українському МЗС вже прокоментували цей указ президента Путіна, назвавши його "юридично нікчемним". Речник відомства Олег Ніколенко виданню "Радіо Свобода" заявив, що права українців на землю відновлять одразу після деокупації. Він також зазначив, що цей указ є свідченням російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.



«В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим. Указ президента РФ юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені», — наголосив Ніколенко.



Росія, за словами речника МЗС, продовжує нехтувати основними нормами та принципами права. Ніколенко також зазначив, що міжнародна спільнота належно оцінить такі дії Кремля, та пообіцяв порушити це питання під час саміту "Кримської платформи".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 березня 2021 року, президент Росіїпідписав указ, яким заборонив продавати землю окупованого Криму іноземцям, особам без громадянства та іноземним юридичним особам. Про це повідомляє видання " РБК ".За даними, на квітень 2020 року більше 11 тисяч земельних ділянок, що потрапляють під дію цього закону, належали іноземцям, більшість з них українці.ЗМІ інформує, що іноземці мали рік, аби передати кримську землю місцевій «владі». Під «іноземцям» маються на увазі також громадяни України.У Росреєстрі пояснили, що ділянку, яку не встигли передати на місцевий баланс, примусово продадуть, а колишньому власнику віддадуть кошти за неї. Також гроші за продану землю можуть передати знову таки місцевій «владі» з компенсацією вартості.Обмеження накладаються на володіння землею в 19 муніципальних утвореннях Криму (всього їх 25). До переліку увійшли земельні ділянки таких районів:- Бахчисарайського;- Джанкойського;- Кіровського;- Красноперекопського;- Ленінського;- Нижнєгорського;- Раздоленського;- Сацького;- Сімферопольського;- Совєтського;- Чорноморського.До переліку також належать прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.В українському МЗС вже прокоментували цей указ президента Путіна, назвавши його "юридично нікчемним". Речник відомствавиданню "Радіо Свобода" заявив, що права українців на землю відновлять одразу після деокупації. Він також зазначив, що цей указ є свідченням російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.«В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим. Указ президента РФ юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені», — наголосив Ніколенко.Росія, за словами речника МЗС, продовжує нехтувати основними нормами та принципами права. Ніколенко також зазначив, що міжнародна спільнота належно оцінить такі дії Кремля, та пообіцяв порушити це питання під час саміту "Кримської платформи".

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