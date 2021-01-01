Вчені назвали причини утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca



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Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині самостійно виявили, що вакцина може викликати аутоімунну реакцію, що призводить до згортання крові в мозку, що може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями.



Кілька європейських країн ненадовго зупинили розгортання вакцини на цьому тижні після того, як понад 30 реципієнтам поставили діагноз - стан, відомий як тромбоз мозкових венозних синусів, або CVST. Більшість постраждалих людей були жінки віком до 55 років.



Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик. Після цього про припинення прищепних кампаній даним препаратом заявили влади Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Данії, Румунії, Швеції та ін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені в Європі заявили, що визначили причину того, що вакцина AstraZeneca може викликати потенційно смертельні тромби.Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині самостійно виявили, що вакцина може викликати аутоімунну реакцію, що призводить до згортання крові в мозку, що може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями.Кілька європейських країн ненадовго зупинили розгортання вакцини на цьому тижні після того, як понад 30 реципієнтам поставили діагноз - стан, відомий як тромбоз мозкових венозних синусів, або CVST. Більшість постраждалих людей були жінки віком до 55 років.Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик. Після цього про припинення прищепних кампаній даним препаратом заявили влади Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Данії, Румунії, Швеції та ін.

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