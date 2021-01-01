Вчені назвали причини утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca
Сьогодні, 02:22
Вчені в Європі заявили, що визначили причину того, що вакцина AstraZeneca може викликати потенційно смертельні тромби.
Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині самостійно виявили, що вакцина може викликати аутоімунну реакцію, що призводить до згортання крові в мозку, що може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями.
Кілька європейських країн ненадовго зупинили розгортання вакцини на цьому тижні після того, як понад 30 реципієнтам поставили діагноз - стан, відомий як тромбоз мозкових венозних синусів, або CVST. Більшість постраждалих людей були жінки віком до 55 років.
Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик. Після цього про припинення прищепних кампаній даним препаратом заявили влади Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Данії, Румунії, Швеції та ін.
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Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині самостійно виявили, що вакцина може викликати аутоімунну реакцію, що призводить до згортання крові в мозку, що може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями.
Кілька європейських країн ненадовго зупинили розгортання вакцини на цьому тижні після того, як понад 30 реципієнтам поставили діагноз - стан, відомий як тромбоз мозкових венозних синусів, або CVST. Більшість постраждалих людей були жінки віком до 55 років.
Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик. Після цього про припинення прищепних кампаній даним препаратом заявили влади Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Данії, Румунії, Швеції та ін.
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