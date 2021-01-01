Зміна зимових шин на літні: чи варто це робити вже зараз





Питання питань кожної зміни сезону – коли вже треба перевзувати автомобіль у відповідну гуму? І кожного року однозначної відповіді немає.

Здавалося б, головний критерій автомобілістам давно відомий: за температури + 7...+ 8 0С зимову гуму треба міняти на літню. Але якби ж то градусник за бортом змінював свої показання настільки чітко, без денного сонця, ранкових коливань і нічних відкатів назад у зиму!



Однак, сучасні шини – як літні, так і зимові – дещо перекривають сусідній сезон за своїми якостями і дозволяють власникові впевнено почуватися в таке собі міжсезоння. Завдяки цьому стало можливим уникнути скупчення автомобілів на пунктах шиномонтажу і втрати часу у чергах. Адже немає потреби перевзуватися всім машинам в один день, коли настане відверта спека – це можна зробити дещо заздалегідь.



Зимова шина – незалежно від наявності шипів – на теплому асфальті не лише погано тримає машину, а й прискорено зношується

Отже, міняти зимові шини на літні можна:

- Якщо вдень та вранці температура перевищує +7 С, причому не лише на сонці, але й у тіні, і не протягом лише години-двох, а усього світлового дня;

- Якщо ви не користуєтеся машиною вночі, а особливо під ранок, коли через мінусову температуру на дорозі може замерзати волога;

Якщо у вашому районі немає доріг із складним рельєфом, пагорбів, тінистого лісу, та інших відрізків, де на асфальті може залишатися сніг та утворюватися лід;

- Якщо ви не схильні до нервової їзди, завжди керуєте машиною акуратно, без різких маневрів.

- Якщо прогноз погоди не обіцяє циклонів із падінням температури до рівня +5 С або нижче – оскільки на окремих локаціях цей “плюс” за Цельсієм може несподівано перетворитися на “мінус”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо товстий шар інію вкриває машину щоранку, із зміною гуми на літню краще не поспішати.Питання питань кожної зміни сезону – коли вже треба перевзувати автомобіль у відповідну гуму? І кожного року однозначної відповіді немає. auto.24tv підказує, як вгадати цей день.Здавалося б, головний критерій автомобілістам давно відомий: за температури + 7...+ 8 0С зимову гуму треба міняти на літню. Але якби ж то градусник за бортом змінював свої показання настільки чітко, без денного сонця, ранкових коливань і нічних відкатів назад у зиму!Однак, сучасні шини – як літні, так і зимові – дещо перекривають сусідній сезон за своїми якостями і дозволяють власникові впевнено почуватися в таке собі міжсезоння. Завдяки цьому стало можливим уникнути скупчення автомобілів на пунктах шиномонтажу і втрати часу у чергах. Адже немає потреби перевзуватися всім машинам в один день, коли настане відверта спека – це можна зробити дещо заздалегідь.Зимова шина – незалежно від наявності шипів – на теплому асфальті не лише погано тримає машину, а й прискорено зношуєтьсяОтже, міняти зимові шини на літні можна:- Якщо вдень та вранці температура перевищує +7 С, причому не лише на сонці, але й у тіні, і не протягом лише години-двох, а усього світлового дня;- Якщо ви не користуєтеся машиною вночі, а особливо під ранок, коли через мінусову температуру на дорозі може замерзати волога;Якщо у вашому районі немає доріг із складним рельєфом, пагорбів, тінистого лісу, та інших відрізків, де на асфальті може залишатися сніг та утворюватися лід;- Якщо ви не схильні до нервової їзди, завжди керуєте машиною акуратно, без різких маневрів.- Якщо прогноз погоди не обіцяє циклонів із падінням температури до рівня +5 С або нижче – оскільки на окремих локаціях цей “плюс” за Цельсієм може несподівано перетворитися на “мінус”.

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