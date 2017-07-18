На Волині виготовлятимуть корм для промислової риби
Сьогодні, 23:05
Нині на українському ринку дуже потужними стають підприємства із вирощування та відгодівлі промислових риб. Зокрема, на волинському підприємстві ТзОВ «Агротехніка» виготовляють декілька видів таких кормів. Про це повідомила пресслужба компанії.
«ТзОВ “Агротехніка” вдосконалює і налаштовує свої виробничі потужності. Впроваджено нові рецепти для виготовлення кормів для відгодівлі риб. Основні компоненти, які входять в рибний корм – це зернові, білково-олійні складові, вітаміни, мінерали, амінокислоти. Наші корми є збалансованими повнораціонними та відрізняються від інших виробників високим вмістом протеїну. Забезпечують хороший старт, швидкий ріст та збереження поголів’я», – розповідає в.о. директора ТзОВ «Агротехніка» Андрій Дацюк.
Він додав, що «Агротехніка» заключає договори з підприємствами, які займаються вирощуванням риб, і постачає туди корми.
«Вже більше року закуповуємо корми, які виробляє ТзОВ “Агротехніка”. Дуже задоволені якістю продукції. Раніше ми годували рибу польськими кормами, але наша, українська продукція, виготовлена на Волині, не уступає ні якістю, ні складом. Скажу більше: впродовж цього року коефіцієнт росту риби збільшився. Тому можу з впевненістю рекомендувати корми ТзОВ “Агротехніка” й іншим підприємствам», – розповідає менеджер з продажів ТОВ СФГ «Джерела» Світлана Новосад.
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«ТзОВ “Агротехніка” вдосконалює і налаштовує свої виробничі потужності. Впроваджено нові рецепти для виготовлення кормів для відгодівлі риб. Основні компоненти, які входять в рибний корм – це зернові, білково-олійні складові, вітаміни, мінерали, амінокислоти. Наші корми є збалансованими повнораціонними та відрізняються від інших виробників високим вмістом протеїну. Забезпечують хороший старт, швидкий ріст та збереження поголів’я», – розповідає в.о. директора ТзОВ «Агротехніка» Андрій Дацюк.
Він додав, що «Агротехніка» заключає договори з підприємствами, які займаються вирощуванням риб, і постачає туди корми.
«Вже більше року закуповуємо корми, які виробляє ТзОВ “Агротехніка”. Дуже задоволені якістю продукції. Раніше ми годували рибу польськими кормами, але наша, українська продукція, виготовлена на Волині, не уступає ні якістю, ні складом. Скажу більше: впродовж цього року коефіцієнт росту риби збільшився. Тому можу з впевненістю рекомендувати корми ТзОВ “Агротехніка” й іншим підприємствам», – розповідає менеджер з продажів ТОВ СФГ «Джерела» Світлана Новосад.
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