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Українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання олії

Українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання олії
За даними Державної митної служби України, з початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшника в 3,6 раза, пише agronews.ua.

Так, за січень-лютий 2021 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 32 тис тонн насіння соняшника на $13,27 млн. У натуральному вираженні експорт олійної виріс в 3,6 рази відносно відповідного минулорічного періоду, а в грошовому – в 3,2 рази.

Основні напрямки експорту українського соняшнику за звітний період:
-Туреччина – на $10,68 млн (28,472 тис т);
-Молдова – на $420,57 тис (183 т);
-Німеччина – на $390,44 тис (646 т);
-Фінляндія – на $ 377,69 тис (788 т);
-Бельгія – на $ 287,09 тис (508 т).

Наразі ціна на соняшник продовжує рекордно зростати. Так, на Миколаївщині наразі олійна культура подорожчала на 625 грн/т, а на Одещині ціновий індикатор змінився на 500 грн/т. Тому українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання соняшникової олії.

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Теги: ціна на олію
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