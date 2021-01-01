Українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання олії





Так, за січень-лютий 2021 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 32 тис тонн насіння соняшника на $13,27 млн. У натуральному вираженні експорт олійної виріс в 3,6 рази відносно відповідного минулорічного періоду, а в грошовому – в 3,2 рази.



Основні напрямки експорту українського соняшнику за звітний період:

-Туреччина – на $10,68 млн (28,472 тис т);

-Молдова – на $420,57 тис (183 т);

-Німеччина – на $390,44 тис (646 т);

-Фінляндія – на $ 377,69 тис (788 т);

-Бельгія – на $ 287,09 тис (508 т).



Наразі ціна на соняшник продовжує рекордно зростати. Так, на Миколаївщині наразі олійна культура подорожчала на 625 грн/т, а на Одещині ціновий індикатор змінився на 500 грн/т. Тому українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання соняшникової олії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Державної митної служби України, з початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшника в 3,6 раза, пише agronews.ua. Так, за січень-лютий 2021 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 32 тис тонн насіння соняшника на $13,27 млн. У натуральному вираженні експорт олійної виріс в 3,6 рази відносно відповідного минулорічного періоду, а в грошовому – в 3,2 рази.Основні напрямки експорту українського соняшнику за звітний період:-Туреччина – на $10,68 млн (28,472 тис т);-Молдова – на $420,57 тис (183 т);-Німеччина – на $390,44 тис (646 т);-Фінляндія – на $ 377,69 тис (788 т);-Бельгія – на $ 287,09 тис (508 т).Наразі ціна на соняшник продовжує рекордно зростати. Так, на Миколаївщині наразі олійна культура подорожчала на 625 грн/т, а на Одещині ціновий індикатор змінився на 500 грн/т. Тому українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання соняшникової олії.

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