Українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання олії
Сьогодні, 05:27
За даними Державної митної служби України, з початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшника в 3,6 раза, пише agronews.ua.
Так, за січень-лютий 2021 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 32 тис тонн насіння соняшника на $13,27 млн. У натуральному вираженні експорт олійної виріс в 3,6 рази відносно відповідного минулорічного періоду, а в грошовому – в 3,2 рази.
Основні напрямки експорту українського соняшнику за звітний період:
-Туреччина – на $10,68 млн (28,472 тис т);
-Молдова – на $420,57 тис (183 т);
-Німеччина – на $390,44 тис (646 т);
-Фінляндія – на $ 377,69 тис (788 т);
-Бельгія – на $ 287,09 тис (508 т).
Наразі ціна на соняшник продовжує рекордно зростати. Так, на Миколаївщині наразі олійна культура подорожчала на 625 грн/т, а на Одещині ціновий індикатор змінився на 500 грн/т. Тому українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання соняшникової олії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, за січень-лютий 2021 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 32 тис тонн насіння соняшника на $13,27 млн. У натуральному вираженні експорт олійної виріс в 3,6 рази відносно відповідного минулорічного періоду, а в грошовому – в 3,2 рази.
Основні напрямки експорту українського соняшнику за звітний період:
-Туреччина – на $10,68 млн (28,472 тис т);
-Молдова – на $420,57 тис (183 т);
-Німеччина – на $390,44 тис (646 т);
-Фінляндія – на $ 377,69 тис (788 т);
-Бельгія – на $ 287,09 тис (508 т).
Наразі ціна на соняшник продовжує рекордно зростати. Так, на Миколаївщині наразі олійна культура подорожчала на 625 грн/т, а на Одещині ціновий індикатор змінився на 500 грн/т. Тому українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання соняшникової олії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські споживачі мають готуватися до різкого подорожчання олії
Сьогодні, 05:27
Синоптики повідомили, коли в Україні стане по-справжньому тепло
Сьогодні, 04:49
Зміна зимових шин на літні: чи варто це робити вже зараз
Сьогодні, 03:21
Чим закінчилася у Києві акція протесту на підтримку Стерненка
Сьогодні, 01:09