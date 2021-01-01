21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають Всесвітній день поезії, а віряни вшановують пам'ять преподобного Лазаря Муромського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Весняне рівнодення, Весняний сонцеворот, Вербоносиця, Лазар.
День народження 21 березня у начальника відділу ведення реєстру виборців Луцької міської ради Наталії Гальченко.
Також сьогодні святкують день народження художниця Ірина Шуцька, громадський діяч Олег Лапковський та журналіст Ірина Бура. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
У неділю, 21 березня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
В Україні сьогодні багато професійних та інших свят. Зокрема:
- Всесвітній день домашнього господарства
- Всесвітній день поезії
- День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
- Міжнародний день лісів
- Міжнародний день людини з синдромом Дауна
- Міжнародний день лялькаря
ХТО НАРОДИВСЯ 21 БЕРЕЗНЯ
1862 — Микола Пимоненко, український художник-живописець, академік живопису Петербурзької Академії мистецтв, Член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.
1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради, міністр.
1888 — Косач-Борисова Ізидора Петрівна, українська мемуаристка, перекладачка. Сестра Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Миколи Косача.
1889 — Олександр Вертинський, естрадний артист українського походження, кіноактор, композитор.
1894 — Василь Єрмилов, український художник-авангардист.
1895 — Утьосов Леонід Осипович, актор, співак, керівник оркестру.
1908 — Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.
1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.
1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.
1955 — Леся Вороніна, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник".
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День народження 21 березня у начальника відділу ведення реєстру виборців Луцької міської ради Наталії Гальченко.
Також сьогодні святкують день народження художниця Ірина Шуцька, громадський діяч Олег Лапковський та журналіст Ірина Бура. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
У неділю, 21 березня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
В Україні сьогодні багато професійних та інших свят. Зокрема:
- Всесвітній день домашнього господарства
- Всесвітній день поезії
- День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
- Міжнародний день лісів
- Міжнародний день людини з синдромом Дауна
- Міжнародний день лялькаря
ХТО НАРОДИВСЯ 21 БЕРЕЗНЯ
1862 — Микола Пимоненко, український художник-живописець, академік живопису Петербурзької Академії мистецтв, Член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.
1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради, міністр.
1888 — Косач-Борисова Ізидора Петрівна, українська мемуаристка, перекладачка. Сестра Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Миколи Косача.
1889 — Олександр Вертинський, естрадний артист українського походження, кіноактор, композитор.
1894 — Василь Єрмилов, український художник-авангардист.
1895 — Утьосов Леонід Осипович, актор, співак, керівник оркестру.
1908 — Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.
1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.
1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.
1955 — Леся Вороніна, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник".
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