21 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають Всесвітній день поезії, а віряни вшановують пам'ять преподобного Лазаря Муромського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Весняне рівнодення, Весняний сонцеворот, Вербоносиця, Лазар.День народження 21 березня у начальника відділу ведення реєстру виборців Луцької міської ради Наталії Гальченко.Також сьогодні святкують день народження художниця Ірина Шуцька, громадський діяч Олег Лапковський та журналіст Ірина Бура. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.У неділю, 21 березня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!В Україні сьогодні багато професійних та інших свят. Зокрема:- Всесвітній день домашнього господарства- Всесвітній день поезії- День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації- Міжнародний день лісів- Міжнародний день людини з синдромом Дауна- Міжнародний день лялькаряХТО НАРОДИВСЯ 21 БЕРЕЗНЯ1862 — Микола Пимоненко, український художник-живописець, академік живопису Петербурзької Академії мистецтв, Член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради, міністр.1888 — Косач-Борисова Ізидора Петрівна, українська мемуаристка, перекладачка. Сестра Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Миколи Косача.1889 — Олександр Вертинський, естрадний артист українського походження, кіноактор, композитор.1894 — Василь Єрмилов, український художник-авангардист.1895 — Утьосов Леонід Осипович, актор, співак, керівник оркестру.1908 — Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.1955 — Леся Вороніна, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник".