Чим закінчилася у Києві акція протесту на підтримку Стерненка

Сергія Стерненка намагалися потрапити в Офіс президента. Вхід в будівлю закидали димовими шашками, залили червоною фарбою і розмалювали стіни.



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Учасники акції висунули свої вимоги до президента Володимира Зеленського.

Прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка вимагають:

- відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генерального прокурора Ірину Венедіктову,

- звільнити Стерненка і Андрія Антоненка,

- ввести санкції проти Андрія Портнова.



В Офісі президента заявили, що вандалізм біля Офісу президента дискредитує учасників акції протесту. Про це ввечері в суботу, 20 березня, в коментарі журналістам заявив радник ОП Михайло Подоляк.



Він нагадав, що біля Офісу президента майже щодня відбуваються ті чи інші акції протесту, що є проявом демократії.

"І більшість акцій закінчуються абсолютно мирно, без будь-яких проявів дикого, позамежного вандалізму. Тому що між протестом і вандалізмом - прірва (...) Однак сьогодні ми побачили зовсім інше. Відверте презирство до суспільства, до адекватності, до суті протесту як такого. Побачили ми, швидше, безумовний намір спровокувати якесь дике насильство, безумовний намір спровокувати агресію з боку поліції, очевидний намір залишити після себе якісь руйнування", - сказав Подоляк.



Подоляк впевнений, що протестувальники не бачать широкої громадської зацікавленості в цьому питанні і компенсують це "безглуздим побиттям вікон в ОП і бійкою з вивісками". Таким чином, на думку радника ОП, протестувальники намагаються звернути на себе увагу.



Він також зазначив, що такими погромами організатори акції підтвердили "пропагандистські кліше" про те, що на вулицях Києва нібито постійно відбуваються якісь заворушення.



А ось в Авакова заявили, що учасники акції протесту намагалися спровокувати поліцейських, «щоб полилася кров».



Причетні до безладів під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка будуть притягнені до відповідальності за хуліганські дії, зокрема за псування державного майна. Про це ввечері у суботу, 20 березня, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі Радіо Свобода.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері, 20 березня, біля Офісу президента у Києві відбулася масштабна акція протесту. Учасники акції (понад 1000 активістів) на підтримкунамагалися потрапити в Офіс президента. Вхід в будівлю закидали димовими шашками, залили червоною фарбою і розмалювали стіни.Як повідомляє korrespondent.net Учасники акції висунули свої вимоги до президентаПрихильники засудженого активіста Сергія Стерненка вимагають:- відправити у відставку міністра внутрішніх справі генерального прокурора- звільнити Стерненка і Андрія Антоненка,- ввести санкції протиВ Офісі президента заявили, що вандалізм біля Офісу президента дискредитує учасників акції протесту. Про це ввечері в суботу, 20 березня, в коментарі журналістам заявив радник ОПВін нагадав, що біля Офісу президента майже щодня відбуваються ті чи інші акції протесту, що є проявом демократії."І більшість акцій закінчуються абсолютно мирно, без будь-яких проявів дикого, позамежного вандалізму. Тому що між протестом і вандалізмом - прірва (...) Однак сьогодні ми побачили зовсім інше. Відверте презирство до суспільства, до адекватності, до суті протесту як такого. Побачили ми, швидше, безумовний намір спровокувати якесь дике насильство, безумовний намір спровокувати агресію з боку поліції, очевидний намір залишити після себе якісь руйнування", - сказав Подоляк.Подоляк впевнений, що протестувальники не бачать широкої громадської зацікавленості в цьому питанні і компенсують це "безглуздим побиттям вікон в ОП і бійкою з вивісками". Таким чином, на думку радника ОП, протестувальники намагаються звернути на себе увагу.Він також зазначив, що такими погромами організатори акції підтвердили "пропагандистські кліше" про те, що на вулицях Києва нібито постійно відбуваються якісь заворушення.А ось взаявили, що учасники акції протесту намагалися спровокувати поліцейських, «щоб полилася кров».Причетні до безладів під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка будуть притягнені до відповідальності за хуліганські дії, зокрема за псування державного майна. Про це ввечері у суботу, 20 березня, заявив заступник міністра внутрішніх справв ефірі Радіо Свобода.

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