У Луцьку відбувся футбольний турнір на підтримку «сонячних» дітей. ВІДЕО





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Спортивний захід приурочили до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна, розповіла директорка відокремленого підрозділу Спеціальної Олімпіади України на Волині Катерина Свіщева.



Учасник команди «Волинські патріоти» Святослав Чабан розповів: підготовку завжди розпочинає з пробіжки, далі – штанга.





Суперниці хлопців з команди «Легіон» Владислава Денисюк та Соломія Тендюк розповіли: гра була емоційною. Зі слів спортсменок, із хлопцями грають не вперше, тож стараються грати на рівні.





Окрім самої гри, для спортсменів провів майстер-клас головний тренер жіночого футзального клубу «Легіон» Дмитро Голоскоков. Говорить: уперше подібна зустріч відбулася чотири роки тому.

Учасники команди «Волинські патріоти» – це спортсмени від 14 років, які беруть участь у різних змаганнях, розповіла Катерина Свіщева. Нині Спеціальна Олімпіада України об’єднує 16 областей, каже жінка. З її слів, види спорту різні: легка атлетика, баскетбол, футбол, флорбол, бадмінтон, теніс.



16 голів у ворота – такий результат гри між жіночою командою «Легіон» та командою спортсменів з інвалідністю «Волинські патріоти».



Капітан команди патріотів Володимир Комаринський розповів: суперник був сильнішим. Гра закінчилася з рахунком 8:8. Усі спортсмени отримали подарунки та зробили на загадку спільне фото.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся футзальний матч між командою дівчат ЖФК «Легіон» та «Волинські патріоти», які є спортсменами Спеціальної Олімпіади.Про це повідомляє Суспільне Волині Спортивний захід приурочили до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна, розповіла директорка відокремленого підрозділу Спеціальної Олімпіади України на ВолиніУчасник команди «Волинські патріоти»розповів: підготовку завжди розпочинає з пробіжки, далі – штанга.Суперниці хлопців з команди «Легіон»тарозповіли: гра була емоційною. Зі слів спортсменок, із хлопцями грають не вперше, тож стараються грати на рівні.Окрім самої гри, для спортсменів провів майстер-клас головний тренер жіночого футзального клубу «Легіон». Говорить: уперше подібна зустріч відбулася чотири роки тому.Учасники команди «Волинські патріоти» – це спортсмени від 14 років, які беруть участь у різних змаганнях, розповіла Катерина Свіщева. Нині Спеціальна Олімпіада України об’єднує 16 областей, каже жінка. З її слів, види спорту різні: легка атлетика, баскетбол, футбол, флорбол, бадмінтон, теніс.16 голів у ворота – такий результат гри між жіночою командою «Легіон» та командою спортсменів з інвалідністю «Волинські патріоти».Капітан команди патріотіврозповів: суперник був сильнішим. Гра закінчилася з рахунком 8:8. Усі спортсмени отримали подарунки та зробили на загадку спільне фото.

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