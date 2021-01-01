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У Луцьку відбувся футбольний турнір на підтримку «сонячних» дітей. ВІДЕО

У Луцьку відбувся футбольний турнір на підтримку «сонячних» дітей. ВІДЕО
У Луцьку відбувся футзальний матч між командою дівчат ЖФК «Легіон» та «Волинські патріоти», які є спортсменами Спеціальної Олімпіади.

Про це повідомляє Суспільне Волині.

Спортивний захід приурочили до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна, розповіла директорка відокремленого підрозділу Спеціальної Олімпіади України на Волині Катерина Свіщева.

Учасник команди «Волинські патріоти» Святослав Чабан розповів: підготовку завжди розпочинає з пробіжки, далі – штанга.

У Луцьку відбувся футбольний турнір на підтримку «сонячних» дітей. ВІДЕО

Суперниці хлопців з команди «Легіон» Владислава Денисюк та Соломія Тендюк розповіли: гра була емоційною. Зі слів спортсменок, із хлопцями грають не вперше, тож стараються грати на рівні.
У Луцьку відбувся футбольний турнір на підтримку «сонячних» дітей. ВІДЕО


Окрім самої гри, для спортсменів провів майстер-клас головний тренер жіночого футзального клубу «Легіон» Дмитро Голоскоков. Говорить: уперше подібна зустріч відбулася чотири роки тому.
Учасники команди «Волинські патріоти» – це спортсмени від 14 років, які беруть участь у різних змаганнях, розповіла Катерина Свіщева. Нині Спеціальна Олімпіада України об’єднує 16 областей, каже жінка. З її слів, види спорту різні: легка атлетика, баскетбол, футбол, флорбол, бадмінтон, теніс.

16 голів у ворота – такий результат гри між жіночою командою «Легіон» та командою спортсменів з інвалідністю «Волинські патріоти».

Капітан команди патріотів Володимир Комаринський розповів: суперник був сильнішим. Гра закінчилася з рахунком 8:8. Усі спортсмени отримали подарунки та зробили на загадку спільне фото.




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