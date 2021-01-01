Триває депортація громадян України з окупованого Криму, – ООН





Про це у ефірі телеканалу «Дом» розповів представник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Віталій Хилько, передає



Він уточнив, що депортації підлягають громадяни України, які не мають паспортів Російської Федерації та проживають в Криму без так званої посвідки на перебування. Такі особи за законодавством РФ вважаються іноземцями.



«За 2020 рік ми задокументували 178 випадків, коли «суди» на території АРК (Автономної Республіки Крим, — ред.) виносили рішення, які зобов'язують дану категорію осіб покинути АРК. З них 105 громадян України отримали таке «судове" розпорядження», — сказав Хилько.



За його словами, водночас 416 осіб (з них щонайменше 292 — громадяни України) отримали припис заплатити штраф за порушення так званих міграційних правил, які діють в РФ.



Хилько зазначив, що зазвичай ідеться про звичайних кримчан, які проживали на півострові раніше і залишилися тут після 2014 року.

«Єдине необхідно уточнити, що це ті, які не отримали паспорт РФ і не мають довідки про тимчасове або постійне місце проживання. Тобто зазвичай це особи, які не мали прописки на території АРК. Зауважую — зазвичай, тому що бувають винятки скрізь. Можливо, хтось із них приїхав до Криму вже після окупації — працювати або відвідувати своїх родичів, або просто користуватися правом вільного переміщення територією України», — додав представник Моніторингової місії ООН.

Зазначається, що є два види депортації — примусовий та самостійний виїзд. Якщо рішенням "суду" приписано самостійний виїзд, але людина не залишила окуповану територію, тоді її затримують повторно і їй вже загрожує примусова депортація.



«При примусовій депортації затриманих поміщають у так звані приймачі — місця утримання під вартою. І ці особи будуть депортовані. Ми документуємо такі випадки. Їх депортують або спочатку на територію РФ (зазвичай у Ростовську область), а звідти вже на територію України через Харківську область. Або ж безпосередньо через адміністративний кордон з Кримом на територію материкової України», — уточнив Хилько.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З території окупованого Криму триває примусова депортація громадян України, які не мають паспортів Російської Федерації.Про це у ефірі телеканалу «Дом» розповів представник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає Укрінформ Він уточнив, що депортації підлягають громадяни України, які не мають паспортів Російської Федерації та проживають в Криму без так званої посвідки на перебування. Такі особи за законодавством РФ вважаються іноземцями.«За 2020 рік ми задокументували 178 випадків, коли «суди» на території АРК (Автономної Республіки Крим, — ред.) виносили рішення, які зобов'язують дану категорію осіб покинути АРК. З них 105 громадян України отримали таке «судове" розпорядження», — сказав Хилько.За його словами, водночас 416 осіб (з них щонайменше 292 — громадяни України) отримали припис заплатити штраф за порушення так званих міграційних правил, які діють в РФ.Хилько зазначив, що зазвичай ідеться про звичайних кримчан, які проживали на півострові раніше і залишилися тут після 2014 року.«Єдине необхідно уточнити, що це ті, які не отримали паспорт РФ і не мають довідки про тимчасове або постійне місце проживання. Тобто зазвичай це особи, які не мали прописки на території АРК. Зауважую — зазвичай, тому що бувають винятки скрізь. Можливо, хтось із них приїхав до Криму вже після окупації — працювати або відвідувати своїх родичів, або просто користуватися правом вільного переміщення територією України», — додав представник Моніторингової місії ООН.Зазначається, що є два види депортації — примусовий та самостійний виїзд. Якщо рішенням "суду" приписано самостійний виїзд, але людина не залишила окуповану територію, тоді її затримують повторно і їй вже загрожує примусова депортація.«При примусовій депортації затриманих поміщають у так звані приймачі — місця утримання під вартою. І ці особи будуть депортовані. Ми документуємо такі випадки. Їх депортують або спочатку на територію РФ (зазвичай у Ростовську область), а звідти вже на територію України через Харківську область. Або ж безпосередньо через адміністративний кордон з Кримом на територію материкової України», — уточнив Хилько.

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