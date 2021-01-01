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Відучора Нова пошта знову підвищила тарифи: скільки тепер коштує пересилка. ФОТО

Відучора Нова пошта знову підвищила тарифи: скільки тепер коштує пересилка. ФОТО
У керівництві «Нової пошти» відзначають, що їм не хотілося йти на такий крок. Але є об'єктивні причини: ціни на бензин, інфляція та інше.

«Нова пошта» з 20 березня підвищила тарифи на всі види посилок. Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.

Про це йдеться в опублікованих даних на сайті «Нової пошти».

Зазначається, що на 1-10 грн також подорожчала і упаковка посилок. Тепер за коробку від 30 до 40 кг з наповнювачем замість 86 грн доведеться заплатити 96 грн.

«Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, «Нова пошта» тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Ми працювали на межі можливостей і допомагали країні боротися з Covid-19, купуючи медичне обладнання та засоби захисту для лікарень. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією і тому подібним», – пояснили в «Новій пошті».

Відучора Нова пошта знову підвищила тарифи: скільки тепер коштує пересилка. ФОТО
Відучора Нова пошта знову підвищила тарифи: скільки тепер коштує пересилка. ФОТО
Відучора Нова пошта знову підвищила тарифи: скільки тепер коштує пересилка. ФОТО



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Теги: Нова почта, тарифи
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