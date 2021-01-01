Відучора Нова пошта знову підвищила тарифи: скільки тепер коштує пересилка. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У керівництві «Нової пошти» відзначають, що їм не хотілося йти на такий крок. Але є об'єктивні причини: ціни на бензин, інфляція та інше.
«Нова пошта» з 20 березня підвищила тарифи на всі види посилок. Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.
Про це йдеться в опублікованих даних на сайті «Нової пошти».
Зазначається, що на 1-10 грн також подорожчала і упаковка посилок. Тепер за коробку від 30 до 40 кг з наповнювачем замість 86 грн доведеться заплатити 96 грн.
«Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, «Нова пошта» тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Ми працювали на межі можливостей і допомагали країні боротися з Covid-19, купуючи медичне обладнання та засоби захисту для лікарень. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією і тому подібним», – пояснили в «Новій пошті».
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«Нова пошта» з 20 березня підвищила тарифи на всі види посилок. Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.
Про це йдеться в опублікованих даних на сайті «Нової пошти».
Зазначається, що на 1-10 грн також подорожчала і упаковка посилок. Тепер за коробку від 30 до 40 кг з наповнювачем замість 86 грн доведеться заплатити 96 грн.
«Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, «Нова пошта» тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Ми працювали на межі можливостей і допомагали країні боротися з Covid-19, купуючи медичне обладнання та засоби захисту для лікарень. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією і тому подібним», – пояснили в «Новій пошті».
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