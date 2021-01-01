Повідомили кількість заражених коронавірусом, виявлених в Україні за останню добу

11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 21 березня.Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, але залишається на високому рівні. До цього три дні поспіль фіксували понад 15 тисяч інфікованих на добу.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 838 осіб;летальних випадків – 166;одужало – 3 877 осіб;здійснили тестувань за добу – 68 776(зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 546 363 особи;одужало – 1 257 849 осіб;летальних випадків – 29 941;провели ПЛР-тестувань – 7 659 777.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 434 випадки;Вінницька область – 664 випадки;Волинська область – 173 випадки;Дніпропетровська область – 760 випадків;Донецька область – 373 випадки;Житомирська область – 814 випадків;Закарпатська – 367 випадків;Запорізька область – 274 випадки;Івано-Франківська область – 331 випадок;Київська область – 654 випадки;Кіровоградська область – 95 випадків;Луганська область – 23 випадки;Львівська область – 1 117 випадків;Миколаївська область – 353 випадки;Одеська область – 660 випадків;Полтавська область – 267 випадків;Рівненська область – 217 випадків;Сумська область – 388 випадків;Тернопільська область – 376 випадків;Харківська область – 879 випадків;Херсонська область – 165 випадків;Хмельницька область – 740 випадків;Черкаська область – 291 випадок;Чернівецька область – 418 випадків;Чернігівська область – 312 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.