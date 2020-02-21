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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» затримали авто з бурштином на пів мільйона

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» затримали авто з бурштином на пів мільйона
Учора, 20 березня, співробітники Луцького прикордонного загону спільно з поліцейськими на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» зупинили для перевірки «Peugeot Partner» української реєстрації.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в салоні мішки з частково обробленим камінням бурштину-сирцю. Як з'ясувалося, 32-річний водій, житель Рівненщини, незаконно перевозив «сонячне каміння», вартість якого за цінами «чорного» ринку може становити 500 тисяч гривень.

До місця події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.
Бурштин та транспортний засіб у чоловіка вилучили.

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» затримали авто з бурштином на пів мільйона
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» затримали авто з бурштином на пів мільйона




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Теги: бурштин, прикордонники
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