На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» затримали авто з бурштином на пів мільйона
Сьогодні, 09:20
Учора, 20 березня, співробітники Луцького прикордонного загону спільно з поліцейськими на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» зупинили для перевірки «Peugeot Partner» української реєстрації.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в салоні мішки з частково обробленим камінням бурштину-сирцю. Як з'ясувалося, 32-річний водій, житель Рівненщини, незаконно перевозив «сонячне каміння», вартість якого за цінами «чорного» ринку може становити 500 тисяч гривень.
До місця події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.
Бурштин та транспортний засіб у чоловіка вилучили.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в салоні мішки з частково обробленим камінням бурштину-сирцю. Як з'ясувалося, 32-річний водій, житель Рівненщини, незаконно перевозив «сонячне каміння», вартість якого за цінами «чорного» ринку може становити 500 тисяч гривень.
До місця події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.
Бурштин та транспортний засіб у чоловіка вилучили.
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