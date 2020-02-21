На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» затримали авто з бурштином на пів мільйона





Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в салоні мішки з частково обробленим камінням бурштину-сирцю. Як з'ясувалося, 32-річний водій, житель Рівненщини, незаконно перевозив «сонячне каміння», вартість якого за цінами «чорного» ринку може становити 500 тисяч гривень.



До місця події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.

Бурштин та транспортний засіб у чоловіка вилучили.











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