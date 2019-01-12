Вітрянка: відповіді на поширені запитання про цю хворобу від луцької лікарки





На запитаня від Оксана Коноваленко.



1. Вітрянка – це страшно?



Вітряна віспа, як будь-яке вірусне захворювання, є викликом для організму. Зазвичай хворіють діти, переважно до 10 років, однак захворіти можуть й особи будь-якого віку, а також новонародженні, які не дістали трансплацетарно материнських антитіл.



2. Скільки часу потрібно, аби одужати?



Зазвичай захворювання триває до 14 днів, і після перенесеної хвороби залишається стійкий довічний імунітет. Повторні захворювання спостерігаються рідко.



3. Скільки днів хворий розповсюджує вірус?



Джерелом інфекції є хвора людина, яка стає заразною за добу до виникнення висипу та до 5-го дня від моменту останіх висипань.



4. Фукорцин чи зеленка?



Немає особливого значення, чим обробляти везикули.



5. Скільки плям може вкривати тіло людини під час хвороби?



Висипання можуть бути від поодиноких елементів до дуже рясного висипу.



6. Скільки днів потрібно мастити ранки?



Важливо дотримуватись гігієнічних правил: щодня обробляти елементи висипу зеленкою або фукарцином до відпадання кірочок. Також важливо змінювати натільну та постільну білизну.



7. Митись чи не митись, коли хворий?



Можна приймати гігієнічні ванни з антисептичними засобами (розчин калію перменганату).



8. Чому кажуть, що перехворіти вітрянкою ліпше в дитинстві?



Тому що в дитячому віці вітряна віспа переноситься значно легше і рідше бувають ускладнення, ніж в дорослому віці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вітряна віспа – це захворювання, яке проявляється папульозно-везикулярним висипом на шкірі та слизових оболонках, а також інтоксикацією організму. Воно легко передається від однієї людини до іншої. Частіше хворіють діти 3-6 років в дитячих колективах, проте хвороба може поширюватися на дорослих. І останні, як відомо, переносять хворобу набагато важче.На запитаня від ІА "Конкурент" про цю хворобу відповіла сімейна лікарка Луцького центру первинної медичної допомоги №11. Вітрянка – це страшно?Вітряна віспа, як будь-яке вірусне захворювання, є викликом для організму. Зазвичай хворіють діти, переважно до 10 років, однак захворіти можуть й особи будь-якого віку, а також новонародженні, які не дістали трансплацетарно материнських антитіл.2. Скільки часу потрібно, аби одужати?Зазвичай захворювання триває до 14 днів, і після перенесеної хвороби залишається стійкий довічний імунітет. Повторні захворювання спостерігаються рідко.3. Скільки днів хворий розповсюджує вірус?Джерелом інфекції є хвора людина, яка стає заразною за добу до виникнення висипу та до 5-го дня від моменту останіх висипань.4. Фукорцин чи зеленка?Немає особливого значення, чим обробляти везикули.5. Скільки плям може вкривати тіло людини під час хвороби?Висипання можуть бути від поодиноких елементів до дуже рясного висипу.6. Скільки днів потрібно мастити ранки?Важливо дотримуватись гігієнічних правил: щодня обробляти елементи висипу зеленкою або фукарцином до відпадання кірочок. Також важливо змінювати натільну та постільну білизну.7. Митись чи не митись, коли хворий?Можна приймати гігієнічні ванни з антисептичними засобами (розчин калію перменганату).8. Чому кажуть, що перехворіти вітрянкою ліпше в дитинстві?Тому що в дитячому віці вітряна віспа переноситься значно легше і рідше бувають ускладнення, ніж в дорослому віці.

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