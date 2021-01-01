Якою буде погода в Україні завтра, 22 березня

Понеділок, 22 березня, принесе в Україну вологу прохолодну погоду.Про це повідомляє синоптикиняЗа її інформацією, мокрий сніг чи дощ очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одещини та Криму. На решті території України - без істотних опадів.Температура повітря залишатиметься низькою: вдень близько 2-6 градусів тепла, на Півдні, Сході та подекуди в Центрі до +9 градусів.А вночі в більшості областей України ще підморожуватиме.У Києві завтра, 22 березня, очікується періодично мокрий сніг, протягом дня не вище +3+5 градусів.