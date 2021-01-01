Якою буде погода в Україні завтра, 22 березня
Сьогодні, 20:00
Понеділок, 22 березня, принесе в Україну вологу прохолодну погоду.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її інформацією, мокрий сніг чи дощ очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одещини та Криму. На решті території України - без істотних опадів.
Температура повітря залишатиметься низькою: вдень близько 2-6 градусів тепла, на Півдні, Сході та подекуди в Центрі до +9 градусів.
А вночі в більшості областей України ще підморожуватиме.
У Києві завтра, 22 березня, очікується періодично мокрий сніг, протягом дня не вище +3+5 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її інформацією, мокрий сніг чи дощ очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одещини та Криму. На решті території України - без істотних опадів.
Температура повітря залишатиметься низькою: вдень близько 2-6 градусів тепла, на Півдні, Сході та подекуди в Центрі до +9 градусів.
А вночі в більшості областей України ще підморожуватиме.
У Києві завтра, 22 березня, очікується періодично мокрий сніг, протягом дня не вище +3+5 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода в Україні завтра, 22 березня
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 березня
Сьогодні, 19:00
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
Сьогодні, 18:22