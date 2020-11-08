вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 березня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 березня
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 22 березня, відключатимуть електроенергію на деяких вулицях Луцька.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Зокрема, з 09:00 до 17:00 не буде світла на вулицях Караїмська, Петрусенко, Лютеранська, Кафедральна, 3-5, Г. Гуливичівни, 2-16, 3-15, Базарна.

Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію: на вул. Ківерцівська, 9-33, пров. Дорожній (частково), пров. Комунальний (частково).

Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Додають, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за Вашою адресою, варто підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відклчення, світло, електроенергія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 березня
Сьогодні, 19:00
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
Сьогодні, 18:22
Затримали чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі
Сьогодні, 17:35
На Рівненщині четверо підлітків отруїлися наркотиками на вечірці, один – в комі
Сьогодні, 17:01
Померла вчителька математики з Волині
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
На яких вулицях та у які години у Луцьку не буде світла завтра, 9 листопада На яких вулицях та у які години у Луцьку не буде світла завтра, 9 листопада
08 листопад, 2020, 19:20
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 березня. ПЕРЕЛІК Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 березня. ПЕРЕЛІК
17 березень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 березня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 березня
15 березень, 19:00
Завтра, 15 березня, 10 вулиць Луцька залишаться без світла Завтра, 15 березня, 10 вулиць Луцька залишаться без світла
14 березень, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 березня
Сьогодні, 19:00
 0
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
Сьогодні, 18:22
 0
Затримали чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі
Сьогодні, 17:35
 0
На Рівненщині четверо підлітків отруїлися наркотиками на вечірці, один – в комі
Сьогодні, 17:01
 0
Померла вчителька математики з Волині
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8