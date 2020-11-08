Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 березня





Про це повідомляють у Луцькій міській раді.



Зокрема, з 09:00 до 17:00 не буде світла на вулицях Караїмська, Петрусенко, Лютеранська, Кафедральна, 3-5, Г. Гуливичівни, 2-16, 3-15, Базарна.



Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію: на вул. Ківерцівська, 9-33, пров. Дорожній (частково), пров. Комунальний (частково).



Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.



Додають, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за Вашою адресою, варто підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 22 березня, відключатимуть електроенергію на деяких вулицях Луцька.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Зокрема, з 09:00 до 17:00 не буде світла на вулицях Караїмська, Петрусенко, Лютеранська, Кафедральна, 3-5, Г. Гуливичівни, 2-16, 3-15, Базарна.Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію: на вул. Ківерцівська, 9-33, пров. Дорожній (частково), пров. Комунальний (частково).Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.Додають, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за Вашою адресою, варто підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).

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