МОЗ збільшило кількість «червоних» областей до семи

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони, додавши Київщину до шести регіонів, віднесених напередодні до червоної зони епіднебезпеки.Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.Так, станом на 21 березня у червоній зоні перебувають 7 регіонів - Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська області, а також Київ та Київська область.В помаранчевій зоні перебувають 12 регіонів: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Решта областей - у жовтій зоні карантину (у тому числі і Волинь).Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 130,3 на 100 тис. населення, у Житомирській області - 112,6 в Івано-Франківській області - 108,8. У Києві цей показник становить 104,9.