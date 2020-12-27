Чому з луцького ЦУМу евакуювали людей і обгородили територію

Універмаг «Луцьк» у центрі міста обгородили стрічкою у післяобідню пору 21 березня, а відвідувачів з будівлі евакуювали.Про цеповідомили очевидці.За попередньою інформацією пресслужби патрульної поліції, причина того, що біля ЦУМу працює поліція, вибухотехніки і інші спецслужби – відпрацювання ситуації, у якій хтось нібито залишив рюкзак, у якому може бути вибухівка.Натомість у пресслужбі ГУНП у Волинській області у коментарі Інформаційному агентству "Волинські новини" розповіли, що підозрілий предмет таки був. Вже затримали людину, яка його залишила. Утім, інформація про вибухівку не підтвердилася.Тож життю та здоров’ю людей у цій ситуації нічого не загрожує.