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Чому з луцького ЦУМу евакуювали людей і обгородили територію

Чому з луцького ЦУМу евакуювали людей і обгородили територію
Універмаг «Луцьк» у центрі міста обгородили стрічкою у післяобідню пору 21 березня, а відвідувачів з будівлі евакуювали.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За попередньою інформацією пресслужби патрульної поліції, причина того, що біля ЦУМу працює поліція, вибухотехніки і інші спецслужби – відпрацювання ситуації, у якій хтось нібито залишив рюкзак, у якому може бути вибухівка.

Натомість у пресслужбі ГУНП у Волинській області у коментарі Інформаційному агентству "Волинські новини" розповіли, що підозрілий предмет таки був. Вже затримали людину, яка його залишила. Утім, інформація про вибухівку не підтвердилася.

Тож життю та здоров’ю людей у цій ситуації нічого не загрожує.

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Теги: ЦУМ, евакуація
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